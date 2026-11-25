En Japón existe una palabra que conlleva toda la filosofía de la hospitalidad que se adelanta a lo que el otro necesita: omotenashi. El miércoles 4 de noviembre, mientras Lima recibía por primera vez la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants, esa idea tuvo un lugar propio en el Teatro Municipal. Lexus, Automotive Partner del encuentro, la llevó desde las calles de la ciudad hasta el escenario.

Fue una noche histórica para la región. Por primera vez la gala se celebró en Sudamérica y reunió a cocineros, críticos y restauradores de todo el mundo. El Asador Etxebarri, de Víctor Arguinzoniz, fue elegido el mejor restaurante del planeta; Kjolle, de Pía León, subió al séptimo puesto, y Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ingresó al grupo Best of the Best, reservado para quienes ya alcanzaron el primer lugar.

Para Lexus, omotenashi es una filosofía arraigada en su forma de trabajar. Consiste en anticiparse a las necesidades de las personas, entender lo que esperan y cuidar cada detalle para que la experiencia se recuerde. El parentesco con la alta cocina es evidente: un buen servicio empieza mucho antes del primer plato y depende de gestos que el comensal casi no percibe.

Esa forma de recibir se notó antes de que se abrieran los sobres. La marca puso una flota de vehículos a disposición de los chefs y del equipo organizador para sus traslados por la ciudad. Para cocineros llegados desde Bangkok, Copenhague o Ciudad de México, con agendas apretadas y distancias largas, la hospitalidad tomó una forma concreta: cada recorrido cuidado al detalle.

La alianza con The 50 Best responde a la misma búsqueda. En la gastronomía de alto nivel, como en el lujo, los grandes resultados nacen de la pasión, la dedicación y una búsqueda constante de perfección. Con su participación, Lexus quiso que los protagonistas de la noche conocieran de primera mano su propuesta de movilidad, con el confort, el diseño y la tecnología como parte de la experiencia.

Del espacio Lexus al escenario

En el espacio de la marca, el centro de las miradas fue el Lexus ES 500e, la versión totalmente eléctrica del sedán ES. El modelo resume el paso de Lexus hacia nuevas formas de movilidad sin renunciar al confort, la sofisticación ni el diseño propios de la marca, que hoy ofrece en el país híbridos autorrecargables, híbridos enchufables y modelos 100 % eléctricos.

Ya en la ceremonia, Lexus entregó el premio The World’s Best Female Chef 2026, que este año recayó en la francesa Dominique Crenn y que reconoce la trayectoria de las mujeres en la cocina internacional.

El momento más cercano llegó con el anuncio de Maido como parte del Best of the Best. Micha Tsumura, embajador de Lexus en el Perú, ha hecho de la cocina nikkei un punto de encuentro entre Japón y el Perú. En su restaurante, la atención al detalle y la hospitalidad son parte del oficio, una afinidad que la marca reconoce como propia.

Al final de la gala, cuando el teatro empezaba a vaciarse, la flota volvió a ponerse en marcha para los traslados de regreso. Ahí está el sentido de la presencia de Lexus en The 50 Best: una idea del lujo que va más allá del auto y que, fiel al omotenashi, se construye en cada detalle de la experiencia.

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