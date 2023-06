Una forma de generar la transformación social y económica en el Perú es dándole una oportunidad de desarrollo igualitario a todos los y las adolescentes y jóvenes. Hacer frente a este desafío resulta indispensable para potenciar sus oportunidades de crecimiento. Sin embargo, cerca de un millón y medio, no estudian ni trabajan (IEDEP). Dentro del mismo estudio uno de los resultados más preocupantes es que el 61,2% de esta población está compuesta por mujeres.

En muchos casos eso se debe a que son madres a temprana edad y optan por priorizar el cuidado de sus pequeños. Como es el caso de Rusbiña Huayta (26), una mujer cuzqueña que vive en la comunidad de Patacancha a 50 minutos del distrito de Ollantaytambo. Ella se dedica a la artesanía, pero nunca le dieron la oportunidad de estudiar o tener herramientas que le permitan desarrollarse profesionalmente.

Un caso distinto, pero en el cual también se presentaron dificultades en su camino es el de Yovana Mediana (15). Una joven cuzqueña de la comunidad Huilloc con mucho potencial de liderazgo. Sin embargo, en el colegio, era una víctima para las burlas de sus compañeros.

✓ UNA OPORTUNIDAD PARA SALIR ADELANTE

Si bien son muchos los jóvenes que a lo largo de su vida no han tenido acceso a la educación o no han podido desarrollar habilidades que les permita encontrar un espacio laboral; esto no significa que ahora no tengan la posibilidad de hacerlo. De acuerdo con un informe de SENAJU, el acceso a un empleo de calidad permite que los jóvenes tengan la capacidad de estar protegidos y solventar sus necesidades a nivel material, una cuestión que es fundamental para su desarrollo.

En ese sentido, Ayuda en Acción está comprometida con brindarle las oportunidades y los recursos necesarios para que los y las jóvenes del Perú puedan alcanzar sus metas. Ellos están convencidos que brindarles la oportunidad es la clave que genera cambios en las vidas de los y las jóvenes cuando deben decidir cómo darle continuidad a su futuro.

Por eso, con el objetivo de poner en valor este concepto, Ayuda en Acción, estrenó un documental llamado “La Oportunidad”, el cual fue grabado en Ollantaytambo. En esta producción se narran los problemas, miedos, dificultades y barreras a los que se enfrentan Rusbiña y Yovana. Además, se muestra cómo una oportunidad transformó sus vidas, brindándoles la confianza y determinación necesarias para ser dueñas de su propio futuro.

Ayuda en Acción les brinda la oportunidad de acompañarlas, guiarlas y aconsejarlas, proporcionándoles los recursos necesarios para que puedan tomar las riendas de sus vidas. De esta manera, en el documental se puede apreciar cómo las protagonistas se empoderan y logran sentirse orgullosas de ellas mismas.

Este documental será presentado en la sala de Cineplanet Alcázar el martes 26 de junio a las 10:00 a.m. Además, podrás encontrarlo en: https://ayudaenaccion.org.pe/la-oportunidad-peru/