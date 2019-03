Tottus, la cadena de supermercados que ha dejado de entregar 1 millón de bolsas de plástico

En el mundo se utilizan casi 10 millones de bolsas de plástico por minuto. Una cifra que parece exagerada hasta que recordamos las pilas de bolsas que tenemos en casa o nuestra última visita al supermercado. La bolsa de plástico es parte de nuestro día a día y, de no ser por los ambientalistas, quizás no cuestionaríamos su existencia.



Uniéndose a la iniciativa #MenosPlásticoMásVida del Ministerio del Ambiente, Hipermercados Tottus ofrece en dos de sus locales bolsas compostables. Estas bolsas hechas de material orgánico no contienen plástico y sirven como materia para hacer compost cuando terminen su vida útil.



Desde que se implementó esta opción en la tienda de 28 de Julio, la empresa ha dejado de entregar más de 1 millón de bolsas plásticas. El objetivo de Tottus es replicar esta medida y dejar de entregar al mes 125 mil bolsas plásticas por tienda.



Acciones ejemplares

​

También es importante hacer algo con el plástico que abunda en nuestro planeta. El 50% del total de residuos de plásticos son de un solo uso. Hipermercados Tottus lo pudo comprobar este verano al unirse a la campaña de limpieza de playas más grande del país: Hazla Por Tu Playa. Con un equipo de 150 voluntarios, recogieron basura de cuatro playas y la laguna de Huacachina. En una sola jornada, se recolectó media tonelada de residuos: cañitas, botellas, bolsas, colillas de cigarros, entre otros.



Este tipo de actividades ayuda a los clientes y colaboradores, principales aliados de Tottus, a tomar conciencia sobre los daños que deja el plástico de un solo uso en los ecosistemas marinos y a amplificar sus acciones ecoamigables entre familiares y amigos. Además, siguen las recomendaciones del Ministerio del Ambiente y alinean sus proyectos con un fin en común: cuidar de nuestro planeta.



Próximamente, Hipermercados Tottus implementará bolsas compostables en otras tiendas. Las bolsas reutilizables están disponibles en todas las tiendas.