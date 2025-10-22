La confianza que inspira Toyota no solo está en la calidad de sus vehículos, sino también en la relación que construye con cada cliente.

Durante décadas, la marca ha mantenido un compromiso inquebrantable con la seguridad, la durabilidad y la tranquilidad de quienes la eligen. Esa misma confianza es la base de Garantía Toyota 10, un beneficio exclusivo que amplía la garantía de los vehículos hasta 10 años o 200.000 kilómetros, sin costo adicional.

De este modo, Toyota va más allá de su cobertura tradicional y refleja su confianza en la excelencia de su ingeniería, la durabilidad de sus componentes y la experiencia comprobada de millones de clientes satisfechos en el mundo.

¿Qué cubre la Garantía Toyota 10?

El programa complementario Garantía Toyota 10 cubre los costos de reparación o sustitución de piezas originales que presenten problemas derivados de su fabricación o ensamblaje. De esta manera, brinda una solución utilizando repuestos genuinos y mano de obra especializada en los talleres autorizados por la marca. Con ello, Toyota busca brindar a los conductores peruanos la misma tranquilidad que ya experimentan sus clientes en mercados internacionales como Brasil o el Reino Unido.

Además, este beneficio está vinculado directamente al vehículo y no al propietario, lo que significa que, en caso de venta, la cobertura permanece activa y se transfiere automáticamente al nuevo dueño. Esto definitivamente incrementa su valor de reventa.

Un auto no solo es un medio de transporte. También es el compañero de viajes familiares y proyectos personales y profesionales. Con la garantía Toyota 10, la marca reafirma que su compromiso no se limita al momento de la compra, sino que acompaña al cliente en cada trayecto, le brinda tranquilidad al volante y la certeza de que su inversión es la mejor.

Además, este beneficio viene respaldado con una red de concesionarios autorizados en todo el país y un compromiso de servicio a largo plazo.

Por ello, si vas a elegir, elige confiar.

Toyota , confianza que te mueve.

A quiénes va dirigido

Pueden acceder al programa los vehículos Toyota vendidos a través de los concesionarios autorizados a partir del 1 de abril del 2020, siempre que se haya cumplido plenamente con el plan de mantenimiento preventivo establecido por la garantía comercial y que la unidad no haya sido convertida a GNV o GLP. Tampoco aplica a los vehículos que se usan como parte de una flota.

La activación no tiene costo adicional y se habilita automáticamente, al acudir al siguiente mantenimiento. Te otorga una cobertura de 12 meses o 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y puedes renovarlo hasta alcanzar el máximo señalado.

Garantía Toyota 10 en:

https://www.toyotaperu.com.pe/garantia-10 Descubre todos los detalles de laen: