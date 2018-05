Trabajos del futuro: ¿cuán preparados están los niños peruanos?

¿Diseñador de órganos o hacker meteorológico? Estas serán dos posibles opciones de carrera que tendrán los niños de hoy en menos de 10 años. Esto porque de acuerdo a un informe de la consultora británica The Future Laboratory y la empresa Microsoft, para el 2025, la realidad laboral con la que convivirenos habrá cambiado drásticamente y muchas profesiones de las que conocemos hoy dejarán de existir.



Este panorama ya lo anunciaba la Universidad de Oxford el año pasado, al estimar que el 47% de los empleos que hoy conocemos están en riesgo de desaparecer. Pero eso no es todo. El último informe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe confirma que actualmente el 77% de los trabajos de China están amenazados por la automatización y será necesario nuevas habilidades laborales. Y es que las nuevas tecnologías no solo están cambiando la industria, sino que comienzan a dejar vacíos laborales.



Educación y tecnología



En el Perú, un informe de CISCO pronóstica un déficit de más de 17 mil empleos para el próximo año por falta de formación digital y habilidades digitales avanzadas (conocimientos en big data, codificación, ciberseguridad y demás). Elizabeth Galdo, directora de la Fundación Telefónica, organización que desarrolla uno de los programas de educación digital más grandes en el mundo, señala que en 10 años el 90% de los empleos solicitará formalmente estas habilidades.



Frente a este panorama, la Fundación Telefónica ha iniciado la campaña “Trabajos del Futuro”, un proyecto que busca crear conciencia sobre la importancia de la educación digital y las brechas entre trabajo y habilidades tecnológicas a la que se enfrentaran los niños peruanos en un futuro.



“La educación digital es clave para adaptarnos a la revolución tecnológica. Integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el aula no solo elevará el aprendizaje, sino que contribuirá a despertar vocaciones tecnológicas”, afirma Galdo al referirse al trabajo de la Fundación Telefónica en el país que busca, para finales de este año, formar a 32 mil docentes de 20 provincias, implementar tecnología a mil escuelas y beneficiar a más de 815 mil alumnos con la incorporación de las TIC en las aulas.



Para conocer más sobre esta iniciativa ingresa aquí.



