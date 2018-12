¿Cómo trasladar tu fondo de pensiones de la ONP a una AFP?

Si eres de los que ya empezó a averiguar cómo traspasar su fondo de ahorros de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) por las múltiples ventajas que esta última ofrece, entonces es muy probable que te sea familiar el término Bono de Reconocimiento (BdR).



Este es un documento a través del cual el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) reconoce los aportes que realizaste a la ONP hasta el 31 de diciembre de 2001, y es uno de los requisitos para iniciar el traslado de tus ahorros hacia una AFP.



El proceso para obtenerlo no siempre es sencillo y muchos afiliados encuentran dificultades para que sus aportes sean reconocidos por la ONP. Como narra José Luis Albuquerque, quién está tratando de ayudar a una señora de 70 años que busca ingresar al Sistema Privado de Pensiones, los trámites resultan tediosos para los pensionistas. “Yo he ido llevando documentos, declaraciones juradas, y me dicen siempre que no procede”, señala. Conoce su caso en el siguiente video:



Paso a paso

Para poder trasladar tu fondo de pensiones primero debes iniciar el trámite a través de una oficina de la AFP a la que quieras ingresar. Ahí deberás presentar la documentación solicitada, que suele incluir una copia del DNI y el sustento del cumplimiento de las condiciones para acceder al bono correspondiente.



Es importante contar con los documentos que sustenten las aportaciones a la ONP para asegurar que el trámite sea más rápido, ya que no en todos los casos existe un registro electrónico de las aportaciones. Además, debes tener en cuenta que los aportes posteriores al 31 de diciembre de 2001 no están reconocidos, por lo que no serán trasladados de la ONP a la AFP.



También es necesario que sepas que existen tres tipos de bono que se emiten, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos que te presentamos aquí:



