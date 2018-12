Trasplante capilar: el robot que puede tratar la caída de cabello

Todos los días una persona pierde entre 100 y 150 cabellos, según la Academia Americana de Dermatología. Aunque parezca mucho, la cifra no es preocupante, ya que los seres humanos tenemos, en promedio, más de 100 mil cabellos. Sin embargo, cuando la pérdida se vuelve excesiva y notoria comienzan los problemas. Los hombres entre los 20 y 40 años son los más afectados, aunque las mujeres tampoco escapan de esta realidad. EsSalud señala que el 50% de las damas de 40 años sufren de alopecia en diferentes grados.

La pérdida de cabello se presenta cada vez a más temprana edad, ya sea por temas genéticos o por el estrés y la mala alimentación del día a día. “Más del 90% de los casos que atendemos son de hombres entre los 20 y 40 años que sufren la pérdida de cabello por temas hereditarios”, explica el Dr. Miguel Duran Gamarra, especialista en trasplante capilar de la Clínica Dr. Augusto Cáceres, especializada en cabello, piel, y medicina estética.

Tratamiento efectivo

Para solucionar la pérdida de cabello ahora existen trasplantes que acaban con problemas como la calvicie. “Las personas se hacen trasplantes de cabello por un tema estético. A muchos hombres los molestan en la universidad o en su trabajo porque se ven mayores y desean seguir un tratamiento eficaz”, insiste el Dr. Miguel Duran Gamarra.

Uno de los métodos más eficaces para tratar la alopecia o pérdida anormal de cabello es el trasplante robótico ARTAS. Es un método capaz de recolectar las unidades foliculares más fuertes y robustas del cuero cabelludo. Con una sola sesión de ocho horas basta para que en los siguientes tres meses se puedan ver los primeros resultados, con un cabello implantado desde la raíz, con una efectividad del 100%, sin dejar cicatrices y con poco tiempo de reposo para el paciente. Al día siguiente de la implantación la persona puede volver a sus actividades sin ningún inconveniente.

“Usamos esta tecnología desde el año 2015. Somos los únicos en el Perú en realizar el tratamiento con el robot ARTAS. Cada vez hay más gente que decide hacerse implantes con nosotros porque nuestro tratamiento no es invasivo, no es doloroso, no evidencia cicatrices y es ambulatorio”, asegura Dr. Miguel Duran Gamarra, al explicar que con el ARTAS, el paciente tiene la posibilidad de lograr resultados permanentes y de aspecto naturales a través de su sofisticada tecnología.

