¿Quiéres descubrir cómo hacer de tus fotos algo espectacular? Antes debes saber que no solo dependerá de tu talento, sino también del dispositivo que uses para aprovechar al máximo las posibilidades de la fotografía móvil. Y si hay un teléfono que puede convertirte en todo un fotógrafo profesional, ese es el Galaxy S23 Ultra. Con su cámara trasera cuádruple de alta calidad y características avanzadas gracias a la inteligencia artificial (como el enfoque automático, el estabilizador de imagen y la remasterización de fotos) podrás capturar cada momento con una calidad impresionante.

Además, ¡olvídate de las escenas oscuras y de poca luz! Con Nightography, tus fotos brillarán sin importar dónde o cuándo las tomes. Conoce cómo llevar tus habilidades fotográficas al siguiente nivel:

1. Haz de la noche el escenario ideal

La noche está llena de momentos únicos dignos de ser inmortalizados. Ya sea un concierto inolvidable, una noche de fiesta en la discoteca o un romántico paseo bajo un cielo estrellado. Con el Galaxy S23 Ultra, la inteligencia artificial y las avanzadas funciones de Nightography se unen para mejorar tus fotos nocturnas, ¡sin importar las condiciones de luz!

Tip: Aprovecha los letreros fluorescentes o las luces de neón para obtener más detalle en las zonas claras.



Foto: Walter Alvites

2. Captura hasta el más mínimo detalle

Gracias al zoom espacial de 100x, junto con la superresolución mejorada con la inteligencia artificial, puedes lograr tomar fotografías con una calidad impresionante sin necesidad de estar cerca de tu objetivo. Así, puedes capturar en una fotografía a tu cantante favorito en un concierto multitudinario, a los jugadores de fútbol de tu equipo de toda la vida o hasta la luna en la noche más oscura. Te acercarás 100 veces más a la acción sin necesidad de dar un solo paso.

Tip: Con la opción de encuadre automático podrás tener mayor presición a la hora de capturar una imágen de lejos.



Foto: Walter Alvites

3. Mejora la calidad de tus fotos

El remasterizador de fotos del Galaxy S23 Ultra es la herramienta que necesitas para obtener fotos más nítidas y con colores más vivos. Con él, se aplicarán ajustes en la iluminación, contraste, nitidez y otros parámetros para obtener una imagen perfecta.

¿Y qué pasa con los selfies en la discoteca o en un cumpleaños? ¡No te preocupes! El remasterizador de fotos también puede aplicar un efecto de belleza para mejorar la piel y los detalles faciales, ¡incluso para disimular el sudor!

Tip: Utiliza la función Ojo Blanco para corregir el efecto de los ojos rojos en la imagen.



Foto: Walter Alvites

4. Elimina objetos no deseados

¿Alguna vez has querido compartir una foto, pero había elementos no deseados que distraían la atención de la imagen principal, como cables, postes, personas u objetos? Con la herramienta Borrador de objeto del Galaxy S23 Ultra, podrás deshacerte de esos elementos no deseados en un instante. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar la imagen y reemplazar automáticamente los elementos no deseados con el fondo, obteniendo una imagen limpia y atractiva.

Tip: Procura que las fotografías tengan un fondo neutro para que la inteligencia artificial pueda rellenar el fondo más fácilmente.



Foto: Walter Alvites

5. Crea efectos artísticos

La opción de Múltiples Exposiciones en el modo Expert RAW te permite crear imágenes impresionantes con un nivel de detalle y profundidad de campo sin igual. Ideal para situaciones con poca luz o alto contraste, así como para experimentar con efectos artísticos y creativos, esta función te permite capturar imágenes de alta calidad que dejarán a todos boquiabiertos.

Tip: Esta función es especialmente útil en situaciones en las que la iluminación es difícil de manejar, como en escenas con alto contraste o en situaciones de poca luz.







