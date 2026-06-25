La pasión por “La Fiesta del Fútbol” está transformando la forma en que los peruanos consumen entretenimiento. En este contexto, TV360, la plataforma de streaming y televisión en vivo de Bitel, alcanzó un importante hito al convertirse por primera vez en la aplicación número uno en Google Play Store Perú, consolidándose como una de las plataformas digitales con mayor crecimiento del país.

El éxito de la aplicación coincide con el creciente interés de los usuarios por seguir los encuentros de “La Fiesta del Fútbol” desde cualquier lugar. Gracias a la alianza entre TV360 y América TV, millones de peruanos pueden acceder gratuitamente a la señal del canal dentro de la plataforma y disfrutar de los partidos disponibles desde su celular, computadora o Smart TV.

La propuesta ha sido especialmente valorada por quienes buscan una forma sencilla y flexible de seguir cada encuentro sin depender de una sola pantalla. Ya sea desde casa, en la universidad, camino al trabajo o reunidos con amigos, los usuarios pueden conectarse a la transmisión y vivir la emoción del fútbol donde se encuentren.

Además, los clientes Bitel cuentan con beneficios adicionales. La plataforma permite disfrutar TV360 sin consumir sus megas y, gracias a la primera red con datos 5G ilimitados gratis del país, los usuarios pueden seguir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo con una experiencia de conectividad superior.

Este fenómeno se refleja en los principales indicadores de desempeño de la plataforma. Durante los primeros días de junio, TV360 alcanzó 1.8 millones de usuarios activos mensuales (MAU), Asimismo, la plataforma registró 285 mil nuevos usuarios activos mensuales y las descargas llegaron a 473 mil. Demostrando el atractivo de la aplicación para todo el mercado peruano y consolidándose como una de las principales plataformas de entretenimiento digital del país.

Bitel continuará fortaleciendo TV360 para seguir ofreciendo la mejor experiencia de entretenimiento y transmisión durante los próximos encuentros de “La Fiesta del Fútbol”, reafirmando su compromiso de acercar contenidos de calidad a millones de peruanos.

Con este desempeño, TV360 se consolida como uno de los principales referentes del streaming en el Perú y demuestra cómo la combinación entre contenido, conectividad y tecnología está redefiniendo la manera en que los peruanos viven “La Fiesta del Fútbol”.

Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden ingresar a https://tv360.bitel.com.pe/, registrarse y buscar la señal de América TV para disfrutar gratuitamente de los partidos disponibles desde su celular, web o Smart TV. Además, los clientes Bitel pueden vivir la experiencia con datos 5G ilimitados en alta velocidad desde planes de S/39.90, permitiéndoles seguir cada encuentro, compartir sus mejores jugadas y disfrutar más contenido sin preocuparse por el consumo de megas.

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