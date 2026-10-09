La Universidad César Vallejo (UCV) renovó la certificación internacional Great Place to Work® (GPTW™), reconocimiento que valida, desde la perspectiva de sus propios colaboradores, el cumplimiento de estándares globales asociados a una experiencia laboral positiva y a una cultura organizacional basada en la confianza.

La certificación estará vigente durante el periodo de octubre 2026 a octubre 2027 y se obtiene mediante la metodología Trust Index™, desarrollada por Great Place to Work® para evaluar la experiencia de los colaboradores y medir aspectos relacionados con la confianza y la consistencia de las condiciones laborales.

De acuerdo con Great Place to Work®, este logro constituye un estándar global para cuantificar y comparar la experiencia de los colaboradores. Su metodología recoge directamente la percepción de quienes forman parte de la organización y contempla cinco dimensiones: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo.

Una certificación basada en la voz de los colaboradores

Uno de los principales elementos que distingue a la certificación Great Place to Work® es que se sustenta en la retroalimentación de los propios colaboradores y no únicamente en información proporcionada por la organización. Para acceder a ella, las instituciones deben aplicar la encuesta Trust Index™ y completar el Culture Brief™, un cuestionario que recoge información general de la organización.

La encuesta evalúa la experiencia de los colaboradores a través de afirmaciones relacionadas con aspectos como la confianza en los líderes, el trato justo, el reconocimiento, las relaciones entre compañeros y el orgullo de pertenecer a la organización. Las respuestas permiten obtener una medición integral de la cultura laboral y detectar fortalezas y oportunidades de mejora.

En ese sentido, la certificación™ representa para la UCV la validación de un proceso que involucra a sus equipos académicos y administrativos y que coloca la experiencia de las personas como un elemento central de la gestión organizacional.

Estándares globales para la experiencia laboral

Great Place to Work® señala que sus criterios de certificación constituyen un estándar global para evaluar y comparar la experiencia de los colaboradores. Su modelo fue desarrollado a partir de investigaciones sobre experiencia laboral y de la participación de millones de trabajadores a nivel mundial.

Para la Universidad César Vallejo, esta renovación constituye también una oportunidad para continuar fortaleciendo sus prácticas de gestión de personas, escuchar las necesidades de sus colaboradores y generar acciones orientadas a mejorar su experiencia dentro de la institución.

Con la renovación de la certificación Great Place to Work®, vigente hasta octubre de 2027, la casa de estudios continúa desarrollando una cultura organizacional centrada en las personas, tomando como referencia estándares internacionales y la voz de quienes forman parte de la comunidad universitaria.

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