Resumen

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Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril a nivel nacional. (Imagen: El Comercio)
Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril a nivel nacional. (Imagen: El Comercio)
Por Content LAB

El estudio, ÚLTIMA ENCUESTA PRESIDENCIAL 2026: INTENCIÓN DE VOTO, SIMULACRO Y ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA – ABRIL 2026, realizado entre el 01 y el 03 de abril, compara la intención de voto declarada con el simulacro de votación, e incluye escenarios de segunda vuelta. Sus resultados muestran variaciones entre ambos momentos de medición, así como una distribución del voto entre diversas candidaturas y la presencia de opciones no definidas.