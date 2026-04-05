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El estudio, ÚLTIMA ENCUESTA PRESIDENCIAL 2026: INTENCIÓN DE VOTO, SIMULACRO Y ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA – ABRIL 2026, realizado entre el 01 y el 03 de abril, compara la intención de voto declarada con el simulacro de votación, e incluye escenarios de segunda vuelta. Sus resultados muestran variaciones entre ambos momentos de medición, así como una distribución del voto entre diversas candidaturas y la presencia de opciones no definidas.

De manera complementaria, el estudio “Encuesta Elecciones Perú 2026: IMASOLU presenta simulacro en senadores y diputados a nivel regional y Lima Metropolitana”, presenta los resultados del simulacro de votación para el Congreso, incluyendo senadores y diputados en regiones como Lima Metropolitana, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Tacna, Cajamarca y Callao.

En conjunto, ambos estudios permiten observar cómo se distribuyen las preferencias electorales en el país, tanto en la elección presidencial como en la representación legislativa, considerando distintos contextos de medición y niveles territoriales.

ÚLTIMA ENCUESTA PRESIDENCIAL 2026, NACIONAL: INTENCIÓN DE VOTO Y SIMULACRO PRESIDENCIAL; ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA – ABRIL 2026

A pocos días de las elecciones presidenciales Perú 2026, el comportamiento del electorado presenta variaciones según el contexto en el que se mide. El último estudio nacional de IMASOLU, realizado entre el 01 y el 03 de abril, permite comparar la intención de voto declarada con el simulacro de votación, incorporando además escenarios de segunda vuelta.

Los resultados muestran diferencias entre ambos momentos, así como una distribución del voto entre diversas candidaturas y una presencia constante de opciones no definidas.

SIMULACRO DE VOTACIÓN PRESIDENCIAL: DISTRIBUCIÓN DEL VOTO E INDECISIÓN

A pocos días de los comicios presidenciales, el simulacro de votación, que replica las condiciones del día de la elección, muestra un escenario con el voto distribuido entre varias opciones.

El estudio, ÚLTIMA ENCUESTA PRESIDENCIAL 2026: INTENCIÓN DE VOTO, SIMULACRO Y ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA – ABRIL 2026, permite observar cómo se están configurando las preferencias en el país, tanto en la declaración directa de voto como en escenarios más cercanos a la decisión electoral.

Encuesta vs. Simulacro: Variaciones en el comportamiento

El estudio de IMASOLU permite comparar la intención de voto declarada espontáneamente (encuesta) frente a la utilización de la cédula física (simulacro). En este cruce, se registran variaciones entre ambos momentos de medición.

Al comparar la intención de voto con el simulacro, se observan variaciones en distintas candidaturas:

López Aliaga: 14.42% → 14.92%

Keiko Fujimori: 14.17% → 14.08%

Cesar Acuña: 5.92% → 6.08%

Carlos Álvarez: 4.83% → 5.17%

También hay cambios en candidaturas intermedias y en el bloque de “Otros”, que crece de 13.50% a 15.92%.

Se observa un cambio importante en las categorías no definidas:

“Ninguno” pasa de 9.42% a 8.83%

El voto nulo se incrementa de 1.33% a 3.08%

Estos resultados muestran variaciones entre la intención declarada y el simulacro de votación.

Candidato / Categoría Encuesta Simulacro Rafael López Aliaga 14.42% 14.92% Keiko Fujimori 14.17% 14.08% Alfonso López Chau 10.08% 6.08% César Acuña 5.92% 6.08% Jorge Nieto 5.92% 5.08% Carlos Álvarez 4.83% 5.17% Marisol Pérez Tello 4.58% 3.92% Roberto Sánchez 4.00% 4.00% José Luna Gálvez 3.67% 3.92% Yonhy Lescano 3.00% 3.42% George Forsyth 2.67% 2.58% Ricardo Belmont 2.50% 2.92% Ninguno 9.42% 8.83% Otros 13.50% 15.92% Nulo 1.33% 3.08%

Encuesta vs. Simulacro (Imagen: Imasolu)

Rafael López Aliaga pasa de 14.42% en la encuesta a 14.92% en el simulacro. Keiko Fujimori muestra una ligera variación. Un cambio más notorio se observa en Alfonso López Chau, quien registra 10.08% en la intención de voto verbal frente a un 6.08% al momento de marcar la cédula.

Los resultados muestran variaciones entre la intención declarada y la marcación de cédula.

Liderazgo marcado en Lima y voto disperso en regiones

A pocos días de los comicios presidenciales, el simulacro de votación, que replica las condiciones del día de la elección, muestra un escenario con el voto distribuido entre varias opciones.

Al desagregar los datos del simulacro por regiones, se observan claras diferencias en el comportamiento del electorado. En Lima y el Callao, López Aliaga y Fujimori alcanzan niveles de respaldo más altos que su promedio nacional:

Candidato General Lima/Callao Interior Norte Centro Sur Oriente Rafael López Aliaga 14.92% 20.63% 11.54% 10.67% 13.97% 10.70% 11.21% Keiko Fujimori 14.08% 18.83% 11.27% 12.25% 10.61% 9.30% 14.02% César Acuña 6.08% 3.14% 7.82% 9.49% 6.70% 6.51% 8.41% Alfonso López Chau 6.08% 6.05% 6.10% 3.16% 3.91% 11.16% 6.54% Carlos Álvarez 5.17% 5.38% 5.04% 4.35% 7.26% 4.65% 3.74% Jorge Nieto 5.08% 4.04% 5.70% 4.74% 6.70% 6.05% 5.61% Roberto Sánchez 4.00% 2.91% 4.64% 3.95% 6.15% 4.19% 4.67% José Luna Gálvez 3.92% 3.59% 4.11% 4.74% 4.47% 3.26% 3.74% Marisol Pérez Tello 3.92% 3.36% 4.24% 2.77% 4.47% 4.19% 7.48% Yonhy Lescano 3.42% 3.14% 3.58% 3.56% 3.91% 3.26% 3.74% Ricardo Belmont 2.92% 1.79% 3.58% 1.98% 2.23% 7.44% 1.87% George Forsyth 2.58% 3.59% 1.99% 1.98% 1.12% 1.86% 3.74% Ninguno 8.83% 4.71% 11.27% 14.62% 8.38% 10.70% 9.35% Otros 15.92% 16.37% 15.65% 18.58% 16.76% 13.49% 11.21% Nulo 3.08% 2.47% 3.45% 3.16% 3.35% 3.26% 4.67%

¿Por qué candidato votaría ud. para presidente del Perú? (Imagen: Imasolu)

¿Por qué candidato votaría ud. para presidente del Perú? (Imagen: Imasolu)

Es decir, concentran una proporción considerable del voto en la capital.

En contraste, en las regiones del interior el voto se reparte entre más candidaturas. Esto se refleja, por ejemplo, López Aliaga alcanza 13.97% en el centro, mientras que en el oriente Fujimori registra 14.02%. Por su parte, Alfonso López Chau obtiene su mayor respaldo en la zona sur del país con un 11.16%.

Estos resultados muestran una diferencia en la distribución del voto entre Lima, donde algunas candidaturas concentran mayores porcentajes, y las regiones, donde el voto se reparte entre más opciones.

Más allá de los porcentajes individuales, hay un indicador que atraviesa todo el estudio: la indecisión.

El bloque “Ninguno” alcanza:

8.83% a nivel nacional

14.62% en el norte

8.38% en el centro

10.70% en el sur

Distribución de otras candidaturas en el simulacro

El estudio también incluye a “Otros candidatos” que agrupa a un 15.92% del electorado a nivel nacional. Este bloque está conformado por una amplia lista de figuras cuyas preferencias individuales no superan el 2%.

Candidato General Wolfgang Grozo 1.92% Álex Gonzales 1.67% Vladimir Cerrón 1.33% Fernando Olivera 1.33% Enrique Valderrama 1.25% Ronald Atencio 1.25% Álvaro Paz de la Barra 1.17% Mesías Guevara 1.00% Carlos Espá 0.83% José Williams 0.83% Mario Vizcarra 0.67% Rosario Fernández 0.50% Fiorella Molinelli 0.42% Paul Jaimes 0.33% Roberto Chiabra 0.25% Charlie Carrasco 0.25% Carlos Jaico 0.17% Herbert Caller 0.17% Rafael Belaunde 0.17% Francisco Diez Canseco 0.08% Armando Massé 0.08% Napoleón Becerra 0.08% Walter Chirinos 0.08% Antonio Ortiz 0.08%

¿Por qué candidato votaría ud. para presidente del Perú? (Imagen: Imasolu)

Votos emitidos vs votos válidos: cómo cambia el peso real de cada candidatura

Estos resultados muestran variaciones entre la intención declarada y el simulacro de votación.

Al hacer este ajuste, los porcentajes de todas las candidaturas aumentan. Por ejemplo:

Rafael López Aliaga pasa de 14.92% a 16.93%

Keiko Fujimori de 14.08% a 15.99%

César Acuña de 6.08% a 6.91%

Alfonso López Chau de 6.08% a 6.91%

También se observa un incremento en el bloque “Otros”, que pasa de 15.92% a 18.07%, lo que refleja la presencia de múltiples opciones que, en conjunto, concentran una proporción relevante del voto.

Al proyectar los resultados del simulacro considerando únicamente los votos válidos, el peso relativo de las agrupaciones aumenta proporcionalmente:

Candidato Emitido Válido Rafael López Aliaga 14.92% 16.93% Keiko Fujimori 14.08% 15.99% César Acuña 6.08% 6.91% Alfonso López Chau 6.08% 6.91% Carlos Álvarez 5.17% 5.87% Jorge Nieto 5.08% 5.77% Roberto Sánchez 4.00% 4.54% José Luna Gálvez 3.92% 4.45% Marisol Pérez Tello 3.92% 4.45% Yonhy Lescano 3.42% 3.88% Ricardo Belmont 2.92% 3.31% George Forsyth 2.58% 2.93% Otros 15.92% 18.07%

Votos emitidos vs. Votos válidos (Imagen: Imasolu)

Escenarios de segunda vuelta: El impacto del voto en reserva

Más allá del escenario general, la simulación de posibles enfrentamientos en una eventual segunda vuelta pone bajo los reflectores a un elemento clave de la contienda: el voto en reserva.

Candidato Escenario 1 Rafael López Aliaga 35.55% Keiko Fujimori 19.80% Ninguno 38.62% NS/NP 6.03%

Candidato Escenario 2 Rafael López Aliaga 37.78% Alfonso López Chau 17.53% Ninguno 33.70% NS/NP 10.99%

Candidato Escenario 3 Alfonso López Chau 27.06% Keiko Fujimori 25.34% Ninguno 37.52% NS/NP 10.09%

Sin embargo, el dato que captura verdaderamente la atención en estas tres mediciones es el volumen del electorado que prefiere esperar. El bloque “Ninguno” supera la barrera del 33% en todos los cruces.

De pasar a la 2da vuelta los siguientes candidatos ¿por quién votaría usted? (Imagen: Imasolu)

Cédula de votación: forma de marcar el voto

El estudio incorpora un análisis sobre cómo los electores marcan la cédula durante el simulacro.

Símbolo del partido: 40.17%

Fotografía del candidato: 17.50%

Ambos (símbolo y foto): 27.42%

Ninguno: 4.75%

Nulo: 10.17%

Los resultados muestran la distribución de las formas de marcación utilizadas por los electores en el ejercicio de simulación.

Cédula de votación (Imagen: Imasolu)

ENCUESTA ELECCIONES PERÚ 2026: IMASOLU PRESENTA SIMULACRO EN SENADORES Y DIPUTADOS A NIVEL REGIONAL Y LIMA METROPOLITANA

A pocos días de las elecciones Perú 2026, un nuevo estudio de IMASOLU presenta un simulacro de votación que permite observar la intención de voto en senadores y diputados a nivel nacional y regional.

El informe, “Encuesta Elecciones Perú 2026: IMASOLU presenta simulacro en senadores y diputados a nivel regional y Lima Metropolitana”, presenta los resultados en regiones como Lima Metropolitana, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Tacna, Cajamarca y Callao.

INTENCIÓN DE VOTO PARA SENADORES A NIVEL NACIONAL

A pocos días de las elecciones Perú 2026, el simulacro de cédula de votación a nivel nacional para el Senado muestra una distribución del voto entre diversas agrupaciones políticas, junto con una presencia significativa de opciones como “Ninguno”, “Nulo” y “Otro”.

Entre los partidos, Fuerza Popular y Renovación Popular registran los porcentajes más altos, seguidos por Ahora Nación y Partido País para Todos. En paralelo, el bloque de indecisión y rechazo —representado por “Ninguno”— alcanza más del 20%, evidenciando la presencia de electores que no optan por una alternativa específica.

Partido / Opción % Fuerza Popular 12.08% Renovación Popular 10.17% Ahora Nación 8.50% Partido País para Todos 5.00% Partido del Buen Gobierno 3.83% Partido Cívico Obras 2.83% Primero la Gente 2.00% Alianza para el Progreso 1.67% Juntos por el Perú 1.50% Podemos Perú 1.50% Somos Perú 1.17% Ninguno 22.33% Nulo 15.00% Otro (especifique) 12.42%

Senado Nacional (Imagen: Imasolu)

Lima Metropolitana: resultados del simulacro electoral

En particular, Lima Metropolitana concentra una atención relevante por su peso electoral y nivel de participación, mostrando una distribución del voto entre múltiples opciones tanto a nivel de partidos como de candidatos.

Senadores – Partidos (Lima Metropolitana)

En la elección de senadores por partidos, Renovación Popular registra 15.00%, seguido de Fuerza Popular con 13.50% y Partido País para Todos con 7.75%. Otras agrupaciones como Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación alcanzan 5.75%.

Opción % Renovación Popular 15.00% Fuerza Popular 13.50% Partido País para Todos 7.75% Partido del Buen Gobierno 5.75% Ahora Nación 5.75% Primero la Gente 5.00% Partido Cívico Obras 3.00% Somos Perú 2.75% Podemos Perú 1.50% Partido Aprista Peruano 1.50% Alianza para el Progreso 1.50% Otros 19.25% Ninguno 11.25% Nulo 6.50%

Senado por Lima Metropolitana (Imagen: Imasolu)

Senadores – Candidatos (Lima Metropolitana)

En el caso de senadores por candidatos, los porcentajes son menores y se distribuyen entre varias figuras.

Candidatos % Francisco Calisto (Renovación Popular) 2.00% Marco Miyashiro (Fuerza Popular) 2.00% Milagros Salazar (Fuerza Popular) 1.75% Iván Sequeiros (Somos Perú) 1.75% María de los Milagros Jáuregui (Renovación Popular) 1.75% Juanita Pastor (Podemos Perú) 1.75% José Francisco Cevasco (Podemos Perú) 1.75% Luis Valdez (Alianza para el Progreso) 1.50% María Israel (Ahora Nación) 1.50% José Cueto (Renovación Popular) 1.00% Carlos Bustamante (Fuerza Popular) 1.00% Armando Barrantes (Avanza País) 0.75% David Vera (Unidad Nacional) 0.50% Nora Bonifaz (Buen Gobierno) 0.50% Marcos Garfias (Cooperación Popular) 0.25% Carlos Roca (Partido Aprista Peruano) 0.25% Luis Zuloaga (Ahora Nación) 0.25% Ninguno 13.50% No sabe / No opina 44.50% Otro (especifique) 21.75%

Diputados – Partidos (Lima Metropolitana)

En la elección de diputados por partidos, Renovación Popular alcanza 14.25%, seguido de Fuerza Popular con 12.00% y Partido del Buen Gobierno con 7.50%.

Opción % Renovación Popular 14.25% Fuerza Popular 12.00% Partido del Buen Gobierno 7.50% Ahora Nación 5.25% Partido País para Todos 4.25% Podemos Perú 3.75% Primero la Gente 3.00% Partido Cívico Obras 2.25% Partido Aprista Peruano 2.00% Alianza para el Progreso 1.50% Somos Perú 1.00% Otros 7.75% Ninguno 23.00% Nulo 12.50%

Diputado por Lima Metropolitana (Imagen: Imasolu)

Diputados – Candidatos (Lima Metropolitana)

En diputados por candidatos, los resultados también presentan valores reducidos y cercanos entre sí.

Candidato % Norma Yarrow (Renovación Popular) 3.00% George Forsyth (Somos Perú) 3.00% Aron Espinoza (Podemos Perú) 3.00% Rosa María Aranda (Podemos Perú) 2.00% Robert Ludeña (Renovación Popular) 2.00% Paola Martínez (Renovación Popular) 2.00% Diethell Columbus (Fuerza Popular) 1.75% Aldo Bravo (Renovación Popular) 1.75% Pier Figari (Fuerza Popular) 1.50% Cecilia Chacón (Fuerza Popular) 1.50% Carlo Salcedo (Ahora Nación) 1.50% Trinidad Maldonado (Somos Perú) 1.25% Pilar Mendoza (Somos Perú) 1.25% Rennan Espinoza (Somos Perú) 1.00% Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) 1.00% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 1.00% Jessica Tumi (Alianza para el Progreso) 1.00% Gary Salazar (Avanza País) 1.00% Elizabeth Barriga (Podemos Perú) 1.00% Deborah Inga (Renovación Popular) 1.00% Ana Li (Somos Perú) 1.00% Adriana Tudela (Avanza País) 1.00% Indira Huilca (Ahora Nación) 0.50% Roxana María Roca Gallegos (Renovación Popular) 0.50% Luis Flores (Avanza País) 0.50% Harvey Colchado (Ahora Nación) 0.50% Elio Riera (Alianza para el Progreso) 0.50% Diana Gonzales (Avanza País) 0.50% Antonio Dongo (Fuerza Popular) 0.50% Sofía Franco Ayllón (Fe en el Perú) 0.25% Miguel Arcaya (Fuerza Popular) 0.25% José Baella (Renovación Popular) 0.25% Javier Cipriani (Renovación Popular) 0.25% Giuliana Correa de Balmaceda (Renovación Popular) 0.25% Eliana Toledo (Somos Perú) 0.25% Elia Obregón (Alianza para el Progreso) 0.25% Claudio Mendoza (Fuerza Popular) 0.25% Carlos Vela (Alianza para el Progreso) 0.25% Gonzalo Wurst de la Vega (Somos Perú) 0.25% No sabe / No opina 32.00% Otro (especifique) 20.50% Ninguno 7.00%

Los resultados muestran que el voto en Lima Metropolitana se distribuye entre varias organizaciones políticas y candidaturas, con diferencias entre el comportamiento del voto por partido y por candidato.

Asimismo, se registran porcentajes relevantes en categorías como “Ninguno” y “No sabe / No opina”, lo que indica presencia de electores sin una preferencia definida en este momento.

Senadores: Partidos (Distrito Múltiple)

En la elección de senadores por distrito múltiple, se observan diferencias entre regiones en los niveles de concentración del voto.

En Arequipa, Ahora Nación alcanza 28%, mientras que en Moquegua dos agrupaciones registran 25%. En contraste, regiones como Cusco y Amazonas presentan porcentajes menores en sus primeras posiciones. En Tacna, la opción “Ninguno” concentra 64.25%, mientras que en Cajamarca y Callao también se registran niveles relevantes de indecisión o voto no definido.

Región 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % Ica Fuerza Popular 11.75% APP 11.50% Ahora Nación 11.25% Sí Creo 6.00% Arequipa Ahora Nación 28.00% Coop. Popular 21.00% Fuerza Popular 16.25% Buen Gobierno 9.25% Puno Venceremos 19.50% Ahora Nación 19.50% Fuerza Popular 13.00% Coop. Popular 10.75% Cusco Ahora Nación 7.25% Perú Libre 5.25% Fuerza Popular 5.25% Podemos Perú 3.50% Moquegua Primero la Gente 25.00% Renovación Popular 25.00% Venceremos 12.50% - - Tumbes Perú Libre 14.25% Podemos Perú 14.25% Fe en el Perú 14.25% Somos Perú 14.25% Piura Fuerza Popular 20.75% País para Todos 12.50% Somos Perú 6.25% Cívico Obras 4.25% Lambayeque Fuerza Popular 20.50% Buen Gobierno 8.25% Podemos Perú 8.25% País para Todos 4.00% San Martín Fuerza Popular 16.00% APP 6.50% Renovación Popular 6.50% Frente Esperanza 3.25% Amazonas Fuerza Popular 6.25% Juntos por el Perú 3.75% País para Todos 2.75% Ahora Nación 2.75% Tacna Ninguno 64.25% Buen Gobierno 14.25% Ahora Nación 14.25% Podemos Perú 7.25% Cajamarca Perú Libre 10.50% Podemos Perú 10.50% Fuerza Popular 5.25% APRA 5.25% Callao Renovación Popular 19.75% Fuerza Popular 18.50% Ahora Nación 16.75% APP 9.00%

Senadores: Candidatos

En el voto por candidatos, los porcentajes son menores en comparación con los obtenidos por partidos.

Destaca José Herrera en Amazonas (13.5%), mientras que en la mayoría de regiones los valores se mantienen por debajo del 9%.

Región 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % Ica José Luis Elías (APP) 5.75% Rafael Yamashiro (FP) 2.25% María Espino (APP) 2.00% Norma Flores (FP) 1.50% Arequipa Gustavo Rondón (APP) 3.25% César Soto (Fe en el Perú) 2.75% Isaac Noa (AN) 2.25% Wilber Cayani (Venceremos) 2.00% Puno Walter Chambi (APP) 2.00% Jorge Sotomayor (AN) 1.50% Yony Flores (APP) 1.25% - - Cusco Walter Mancilla (FP) 3.50% Raúl Olivera (APP) 2.00% Isdras Zapata (AN) 1.50% William Blacutt (Avanza País) 1.50% Moquegua Magno Quispe (AN) 2.50% María Chire (Venceremos) 1.75% Pamela Blas (Frente Esperanza) 1.50% Ludgardo Sotomayor (APP) 1.00% Tumbes Wilmer Benites (APP) 5.75% Ivon Chunga (AN) 1.25% Jesús Ortiz (AN) 0.75% Miguel Carrasco (Venceremos) 0.75% Piura Edward Zárate (APP) 1.25% Pedro Zapata (AN) 1.00% Pedro Palacios (Venceremos) 1.00% - - Lambayeque Humberto Acuña (APP) 6.75% Fernando Balbi (AN) 0.75% Marina Cacho (APP) 0.75% Angélica Bayes (PPT) 0.75% San Martín Víctor Noriega (FP) 1.50% Oswaldo Jiménez (APP) 1.25% Maribel Tirado (Venceremos) 1.00% Rubén Trigoso (RP) 1.00% Amazonas José Herrera (AN) 13.50% María Alama (AN) 7.50% Noemí Pacheco (Venceremos) 5.00% María Teresa Acuña (APP) 2.50% Tacna Jaime Silvert (AN) 2.50% Wilmar Melchor (Buen Gobierno) 2.50% Roger Wilson (APP) 2.50% Javier Mamani (Avanza País) 1.75% Cajamarca Felipe Pita (AN) 6.50% Bertha Gonzales (Venceremos) 2.75% Anamelva Mejía (APP) 2.50% Juan Díaz (APP) 1.50% Callao Enrique Morales (RP) 9.00% Jacques Salomón (FP) 8.50% Patricia Chirinos (RP) 7.50% Paul García (Avanza País) 7.50%

Diputados: Partidos (Distrito Múltiple)

En la elección de diputados, los resultados replican la tendencia observada en senadores.

Nuevamente, Ahora Nación lidera en Arequipa con 28%, mientras que en Moquegua se observa una concentración importante de 28.5%. Asimismo, en regiones como Piura (20.75%) y Lambayeque (18.5%), se identifican niveles más definidos de preferencia partidaria.

Sin embargo, en otras zonas como Cusco (7.25%) y Amazonas (6.75%), los porcentajes se mantienen bajos, evidenciando fragmentación y ausencia de una fuerza predominante.

Región 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % Ica Fuerza Popular 12.50% Ahora Nación 12.50% Sí Creo 6.25% País para Todos 6.25% Arequipa Ahora Nación 28.00% Coop. Popular 21.00% Fuerza Popular 16.25% Buen Gobierno 9.25% Puno Venceremos 19.50% Ahora Nación 19.50% Fuerza Popular 13.00% APP 8.75% Cusco Ahora Nación 7.25% Perú Libre 5.25% Fuerza Popular 5.25% Podemos Perú 3.50% Moquegua Primero la Gente 28.50% Renovación Popular 28.50% Venceremos 14.25% - - Tumbes Juntos por el Perú 14.25% Podemos Perú 14.25% Somos Perú 14.25% Renovación Popular 14.25% Piura Fuerza Popular 20.75% País para Todos 12.50% Somos Perú 6.25% Cívico Obras 4.25% Lambayeque Fuerza Popular 18.50% Buen Gobierno 8.25% Podemos Perú 8.25% País para Todos 4.00% San Martín Fuerza Popular 16.00% APP 6.50% Renovación Popular 6.50% Frente Esperanza 3.25% Amazonas Fuerza Popular 6.75% Renovación Popular 3.75% Sí Creo 3.00% Juntos por el Perú 3.00% Tacna Ninguno 78.50% Buen Gobierno 7.00% Juntos por el Perú 7.00% Ahora Nación 7.00% Cajamarca Perú Libre 10.50% Podemos Perú 10.50% País para Todos 5.25% Fuerza Popular 5.25% Callao Fuerza Popular 16.50% Renovación Popular 15.00% Ahora Nación 13.25% País para Todos 8.50%

Diputados: Candidatos

Al igual que en senadores, el voto por candidatos a diputados presenta niveles reducidos y altamente dispersos.

Entre los casos más visibles destacan Carlos Yalta en Callao (11.25%), Ysabel Torres en Amazonas (7.25%) y Héctor Calla en Cusco (6.5%), aunque estos valores siguen siendo limitados en términos de consolidación electoral.

En la mayoría de regiones, los candidatos no superan el 2.7%, lo que confirma que el voto continúa estructurándose principalmente en torno a partidos y no a liderazgos individuales.

Región 1er lugar % 2do lugar % 3er lugar % 4to lugar % Ica Carlos Zegarra (FP) 2.75% Mady Yonz (RP) 2.25% Luis Castro (APP) 1.75% Mario Bonifaz (SP) 1.75% Arequipa Juan Meza (Venceremos) 2.50% Oscar Belizario (Venceremos) 2.00% Marlene Arminta (AN) 1.75% Sheyla Vilca (AN) 1.75% Puno Helard Sonco (AN) 1.00% Alberto Quintanilla (Venceremos) 1.00% - - - - Cusco Héctor Calla (AN) 6.50% César Holguín (AN) 3.75% Hillary Villalobos (AN) 1.75% Rubén Cahuana (Venceremos) 1.75% Moquegua José Prieto (AN) 1.75% Oscar Zeballos (APP) 1.50% Denisse Mendoza (AN) 1.25% Verónica Ríos (Venceremos) 1.25% Tumbes José Boggio (AN) 2.25% Ricardo Flores (APP) 2.25% Britty López (APP) 2.25% Alex Neyra (Venceremos) 1.00% Piura Lucio Arana (AN) 2.00% Juan Cortez (AN) 2.00% - - - - Lambayeque Karim Castro (Venceremos) 1.50% Gloria Flores (APP) 1.50% Luis García (APP) 0.75% - - San Martín Cheryl Trigozo (RP) 1.75% Merardo Hoyos (Venceremos) 1.50% Frank Puelles (RP) 1.00% - - Amazonas Ysabel Torres (RP) 7.25% Absalón Montoya (Venceremos) 3.00% Aníbal Villalobos (AN) 1.50% Geiner Canta (AN) 1.50% Tacna Elena Ticona (Venceremos) 2.50% Marcela Urteaga (Avanza País) 1.50% Mario Mamani (Venceremos) 1.25% Josué Murguía (Podemos) 1.25% Cajamarca Yenifer Paredes (JPP) 6.00% Martín Dávila (APP) 3.00% Elva Julón (APP 2.50% Silvia Aldana (AN) 1.25% Callao Carlos Yalta (RP) 11.25% Auristela Obando (FP) 10.75% Noelia Herrera (RP) 4.75% Ariana Orué (Podemos) 4.25%

DISTRIBUCIÓN DEL VOTO E INDECISIÓN EN EL ESCENARIO ELECTORAL

En conjunto, los resultados de los estudios analizados muestran un escenario en el que el voto se distribuye entre múltiples candidaturas, con diferencias territoriales y una presencia relevante de opciones no definidas.

Este comportamiento se observa en los distintos niveles analizados —presidencial y legislativo, tanto a nivel nacional como regional— así como en los diferentes tipos de medición, incluyendo intención de voto y simulacro de votación. La presencia de opciones como “Ninguno” y “No sabe / No opina”, junto con la dispersión entre candidaturas, refleja un electorado con preferencias distribuidas entre diversas alternativas.

Para un seguimiento detallado de la evolución de estos resultados, los estudios completos pueden revisarse en el portal oficial de IMASOLU:👉 https://imasolu.com

Ítem Detalle Objetivo Elecciones presidenciales a nivel nacional y elecciones congresales (Senado y Diputados) a nivel regional Contratante IMASOLU SAC Número de registro 000482-REE/JNE Muestra (Nacional) 1200 encuestas a nivel nacional Margen de error (Nacional) ± 2.8 Muestra (Regional) 400 encuestas por región Margen de error (Regional) ± 4.9 Nivel de confianza 95% Representatividad 100% Muestreo Muestra probabilística trietápica Técnica Encuesta presencial Fecha de campo Del 01 al 03 de abril 2026

*Cuestionario para estudio de intención de voto, y cédula para simulacro de votación:

Si el día de mañana se dieran las elecciones generales para elegir al próximo presidente, ¿por qué candidato votaría Ud. para presidente del Perú?; 2. De pasar a la segunda vuelta los siguientes candidatos, ¿por quién votaría Ud.?

Si el día de mañana se dieran las elecciones: ¿A cúal de los siguientes senadores por Lima Metropolitana le daría su voto?; ¿A cúal de los siguientes diputados por Lima Metropolitana le daría su voto?; ¿A cúal de los siguientes partidos le daría su voto para senadores por su región?; ¿A que candidato para Senador por su región le daría su voto?; ¿A cúal de los siguientes partidos le daría su voto para Diputados por su región? y ¿A que candidato para Diputados por su región le daría su voto?

*Cuestionario de cédula para simulacro de votación:

Cuestionario Imasolu.

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