La Universidad Científica del Sur se consolida entre las tres mejores universidades privadas del Perú, según el Ranking Universitario 2025 elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), uno de los referentes más importantes para medir la calidad académica en el país.

El resultado refleja una estrategia institucional basada en la mejora continua y en una comunidad comprometida con la excelencia educativa. El informe bienal de la SUNEDU evalúa a las universidades licenciadas del país en dimensiones como docencia, investigación, responsabilidad social y gestión institucional.

Para la Científica, este reconocimiento confirma el impacto de una gestión que prioriza la calidad educativa y la investigación aplicada. “Este logro evidencia el esfuerzo conjunto de nuestros docentes, investigadores y estudiantes. Hemos trabajado para consolidar un ecosistema académico de excelencia, con una investigación que impacte en la sociedad”, señaló Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la institución.

Por su parte, Luis Cardó, gerente general de la Universidad Científica del Sur, asegura que “este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando los estándares de la educación superior y formar talento capaz de transformar realidades”.

CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

El liderazgo de la Científica también se sustenta en su proceso de expansión. Durante 2025, la universidad continúa fortaleciendo su infraestructura para ofrecer entornos modernos y sostenibles que potencien la experiencia de aprendizaje.

Actualmente cuenta con cuatro campus en crecimiento: Villa, Lima Norte, Ate y Aramburú. En Villa, se construye un nuevo pabellón de aulas, laboratorios, salas de estudio, biblioteca, salón de usos múltiples y zona de comedor, que sumará 9,627 m² de área techada con vistas al mar. Lima Norte desarrolla su tercera etapa, con una torre académica de 12 pisos y 23,534 m² adicionales que incluirán laboratorios, aulas especializadas, gimnasio y áreas verdes. En Ate se edifica el pabellón C, de nueve pisos y 5,552 m², destinado a laboratorios, aulas, cafetería y espacios de convivencia. Finalmente, en Aramburú se levanta una nueva torre académica de 23,532 m², que fortalecerá los ambientes de docencia e investigación en el eje central de Lima. En conjunto, los proyectos superan los 60,000 m² de infraestructura académica moderna y sostenible.

Además, mantiene una oferta de más de 40 carreras distribuidas en siete áreas de conocimiento (Ciencias de la Ingeniería, Empresariales, Salud, Derecho, Arquitectura, Comunicaciones y Biológicas) junto con más de 150 convenios internacionales que promueven movilidad estudiantil y proyectos de investigación conjuntos.

FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Reconocida como la número uno del país en sostenibilidad ambiental por seis años consecutivos, la Científica también ocupa el primer lugar nacional en el Times Higher Education Impact Ranking 2025. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en el campus Villa, colindante con el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, donde estudiantes y docentes desarrollan proyectos de conservación e investigación junto a las autoridades ambientales.

A ello se suma una empleabilidad destacada: más de 9,000 egresados forman parte de su comunidad profesional; el 97% consigue trabajo en menos de un año, y el 99% se desempeña en su carrera. Con este nuevo reconocimiento, la Universidad Científica del Sur reafirma su propósito de formar profesionales capaces de transformar el país desde la excelencia. Conoce más a través de www.cientifica.edu.pe .

