En el 2025, la institución obtuvo importantes reconocimientos en competencias de alto nivel. En el plano internacional, la Universidad Continental obtuvo 37 reconocimientos en la Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2025), incluyendo medallas de oro, plata, bronce y distinciones especiales, reafirmando la capacidad innovadora y el talento de sus estudiantes. Asimismo, alumnos de Administración y Negocios Internacionales lideraron el torneo latinoamericano ACBSP–Company Game 2025.

A nivel nacional, equipos de la carrera de Derecho alcanzaron el primer lugar en el concurso “Menos Barreras, Más Competencia”, organizado por Indecopi. A su vez, estudiantes de Administración, Marketing y Ciencias de la Comunicación lograron el primer puesto en el Effie College 2025.

A estos resultados se sumó el triunfo nacional en el CADE Estudiantil 2025, obtenido por estudiantes de distintas sedes, lo que evidencia una participación articulada a nivel institucional.

ACREDITACIONES Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la rectora de la Universidad Continental, Christina Saksanian, los logros reflejan una propuesta de valor basada en evidencias. “Cuando los estudiantes destacan, los programas se acreditan ante los organismos especializados y los campus operan bajo certificaciones de calidad, se construye una experiencia formativa coherente, exigente y con impacto”, señaló.

Al respecto, en el ámbito académico, la universidad alcanzó la acreditación de cinco programas de Derecho por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED) de México, tras un riguroso proceso de evaluación. Los programas acreditados corresponden a las sedes de Huancayo (modalidades presencial y semipresencial); Cusco (semipresencial); Arequipa (presencial) y el programa a distancia.

También a nivel internacional, tres programas de posgrado fueron acreditados por la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP): la Maestría en Administración de Negocios (MBA), la Maestría en Gestión Pública (MPA) y la Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional, fortaleciendo una oferta académica alineada a estándares globales.

En lo institucional, todos los campus de la universidad fueron recertificados bajo la norma ISO 9001, asegurando procesos estandarizados, mejora continua y calidad sostenida tanto en los servicios académicos como en los laboratorios y talleres que refuerzan la formación práctica de los estudiantes.

Saksanian agregó que estos avances fortalecen la proyección institucional y el desempeño profesional de los egresados. “Cada uno de estos hitos posiciona a la Universidad Continental como una institución que somete su quehacer académico, formativo y operativo a evaluaciones constantes, generando confianza en la calidad de su formación y en el desempeño profesional de sus egresados”.

La agenda de innovación y articulación internacional también destacó. La Universidad Continental fue anfitriona del NASA Space Apps Challenge, organizó el primer FABLAB Summit en Cusco y desarrolló el Tercer Encuentro de Innovación Pedagógica en Arequipa, como espacios orientados a promover la colaboración, el pensamiento creativo y la actualización de las prácticas educativas.

Con 27 años de trayectoria orientada a una formación integral y de calidad global, estos resultados confirman el compromiso de la Universidad Continental con el fortalecimiento de la educación superior del país y su inserción en escenarios globales.