La educación es vital para el desarrollo de las personas y la sociedad. En un mundo globalizado, su digitalización ha dado más oportunidades a quienes quieren estudiar una carrera universitaria cuando quieran, desde donde quieran. Por eso, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) utilizó la innovación tecnológica a su favor para crear un entorno y metodología superior que conecta a sus estudiantes con el mundo. Sobre todo, que se adapta a sus necesidades.

En la Universidad Internacional de Valencia, una universidad española 100% online con más de una década de historia, conectar va más allá del espacio físico: sus estudiantes disfrutan de un campus virtual que ha sido reconocido con el Premio Internacional Blackboard Catalyst, por tres años consecutivos: 2020, 2021 y 2022; como el mejor de España (y uno de los mejores del mundo en experiencia de usuario). En este espacio virtual, los futuros profesionales comparten aulas y proyectos con personas de 89 nacionalidades.

La interacción con personas de diferentes culturas brinda una experiencia internacional que otras universidades no tienen. “El poder interactuar con compañeros de varios países me permitió ampliar la visión de mis creencias, pensamientos, y aprender de realidades distintas a la mías. Además, hice varios contactos que me han ayudado a progresar laboralmente”, cuenta María Flores, estudiante peruana de VIU.

Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Clases online interactivas en directo que quedan grabadas y pueden ser consultadas 24/7.

Más de 17.400 estudiantes en 79 países.

Estudiantes de 89 nacionalidades.

Más de 5.800 convenios con empresas y organizaciones de diversas partes del mundo.

Educación y red internacional

Con sus más de 1.500 profesores (también de diferentes nacionalidades), convenios internacionales, títulos oficiales que son válidos en diferentes países, y compañeros de estudios en todo el mundo, la Universidad de Valencia te abre las puertas a nuevos emprendimientos, iniciativas o colaboraciones profesionales.

“Junto con la internacionalidad, la calidad europea y la metodología online, lo que me hizo decidirme por VIU también fueron sus títulos oficiales que son válidos en Perú y me permiten planear mi futuro en casi cualquier lado. De hecho, en enero del próximo año me voy a vivir a Europa a trabajar en una empresa que siempre ha sido un referente para mi”, cuenta Luis Rodríguez, también estudiante de VIU.

La Universidad Internacional de Valencia ha sido reconocida por la prestigiosa revista Forbes como una de las 25 mejores universidades de España en 2022.



Hoy vivir una experiencia educativa superior internacional es tan fácil como acceder a una computadora, tablet o celular. Estudia donde quieras cuando quieras con la Universidad Internacional de Valencia, una universidad oficial europea reconocida por el Ministerio de Universidades de España. VIU ofrece una formación universitaria certificada por su sistema de Garantía Interna de Calidad en estricto cumplimiento del Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), alineados con los criterios y directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

