¿Es necesario que los estudiantes universitarios esperen a egresar para conseguir un empleo? La respuesta es no. Es por ello que el modelo educativo de la Universidad Norbert Wiener se ha diseñado para que los alumnos tengan las facilidades para trabajar y estudiar durante la carrera. De esta forma, no solo adquieren experiencia profesional, sino también ingresos que, en muchos casos, resultan importantes para aliviar la carga económica familiar. Costear una carrera universitaria es una inversión y toda ayuda es bien recibida.

Asimismo, trabajar fortalece la autoestima y la posición dentro de la familia. Se siente bien ser “la hija que está a mitad de la carrera y ya trabaja”, “el hermano que consiguió un ascenso en su trabajo mientras aún cursa sus estudios” o “ser el amigo que aún no termina la carrera, pero ya ha terminado de pagarla”. Estos son motivos de orgullo que comprueban que los esfuerzos dan frutos.

Por otro lado, trabajar también incide en el desarrollo emocional e intelectual, como bien señala la psicóloga clínica Alice Boyes (1). El hecho de trabajar y estudiar a la vez coloca al estudiante en una situación de constante aprendizaje en cuanto a habilidades duras (conocimientos técnicos vinculados a su especialidad profesional) y, sobre todo, habilidades blandas: mejora la autoestima, el trabajo en equipo, la empatía, la resiliencia y la comunicación efectiva, entre otras. La inteligencia emocional es un aspecto fundamental para los profesionales de este siglo.

Instrumentos para crecer

La Universidad Norbert Wiener brinda certificaciones progresivas a sus alumnos. Estas consisten en acreditaciones especializadas que se obtienen a medida que el alumno avanza según la malla curricular. Por ejemplo: estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios pueden obtener certificaciones en Gestión de Establecimientos de Hospedaje, especialización en Auditoría, como analista en Recursos Humanos, entre otros. Estas constancias garantizan la capacitación del alumno para ejercer actividades profesionales específicas. Sin duda, este mecanismo enriquece el perfil profesional y acelera su ingreso al mundo laboral.

Trabajar mientras sigues tu carrera, en la Wiener ¡sí es posible!

Para saber más sobre la propuesta académica de la Universidad Norbert Wiener, visita www.uwiener.edu.pe.

(1) “What Psychological Benefits Do You Get From Work?”. Psychologytoday.com. 2019.