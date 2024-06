La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea celebró el 15 de junio su primera Noche de Gala para Egresados en Perú. Con la participación de 183 egresados peruanos y de otras nacionalidades, esta universidad mexicana 100% en línea destacó al reconocer la trayectoria académica y profesional de su comunidad estudiantil.

La Noche de Gala para Egresados no solo conmemoró la culminación de estudios, sino que también abrió nuevas experiencias y oportunidades para los asistentes. “Este es un momento único, mágico y real, donde todas las fronteras desaparecen. La comunidad internacional se une y se viste de gala para celebrar no solo nuestros logros, sino también nuestras amistades”, expresó Jese Gamaliel Reyes, egresado de la Licenciatura de Psicología Organizacional y Representante de Generación.

Con un enfoque educativo centrado en el desarrollo profesional continuo y la empleabilidad, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea ha impartido conocimientos académicos y cultivado competencias fundamentales, permitiendo a sus egresados destacarse en el mercado laboral y en reconocidas organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Esta celebración contó con la destacada participación de Luis Miguel Castilla, Exministro de Economía y Finanzas del Perú y Padrino del evento, quien en su discurso enfatizó valores como la perseverancia, la disposición para asumir riesgos y la capacidad de reinventarse profesionalmente. “La vida es una travesía donde uno aprende todos los días, y ustedes han demostrado ganas de superación, de contribuir con sus conocimientos y de enfrentar el exigente mundo que tenemos”, subrayó.

Además, Felipe Valencia-Dongo, Exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Educación del Perú, compartió un consejo inspirador: “La persistencia y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios son cualidades que, estoy convencido, los llevarán lejos en la vida”.

También estuvo presente Karla Ornelas Loera, Jefa de Cancillería en la Embajada de México en Perú.

Los egresados reunidos en el evento se mostraron entusiasmados y honrados de compartir en comunidad, destacando la diversidad internacional. Elena Estela Torres, de 50 años, quien terminó la carrera de Psicología Organizacional, expresó: “La emoción que hoy me invade es única porque culmino mis estudios. Toda la experiencia ha sido inolvidable y emocionante, ya que he conocido amistades de muchos países”. Luigi Mendoza Cáceres, de Ingeniería Industrial, señaló: “Estudiar en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea es muy divertido porque puedes ampliar tus perspectivas gracias a las diferentes visiones multiculturales”. René Alonso Arenas, de Ingeniería Industrial y Administración, afirmó que “estudiar de forma virtual me brindó el equilibrio necesario para seguir adelante”.

Esta celebración fortalece las conexiones entre la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea y su comunidad estudiantil, inaugurando una nueva tradición que facilita el crecimiento personal y profesional de sus egresados.

Calidad académica internacional

La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea impacta en la vida de más de 145 mil estudiantes y egresados de más de 110 países alrededor del mundo.

Cuenta con 1.700 docentes con amplia experiencia laboral en su campo

Contempla más de 59 programas académicos y 350 alianzas con empresas globales, entre las que se encuentran: Google, Meta, Mercado Libre, Cambridge University, AWS Educate y más.

La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea se destaca por ofrecer educación 100% en línea, flexible y personalizada para estudiantes de todas las edades. Comprometida con la excelencia académica, se apoya en un modelo de acompañamiento cercano y tecnología innovadora.

Además, todos sus programas cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México y cuenta con una triple acreditación institucional: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y como PREMIER INSTITUTION por parte de la Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) de Inglaterra.