La Universidad Privada del Norte (UPN) ha logrado convertirse en la primera y única universidad del Perú en alcanzar la certificación Carbono Neutro 2024, tras compensar el 100% de su huella de carbono mediante la adquisición de 1844 toneladas de créditos de carbono certificados provenientes del proyecto REDD+ en Concesiones de Castaña, proyecto de conservación forestal que agrupa a más de 800 familias productoras de castaña y protege más de 600.000 hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios.

Con esta acción, UPN es reconocida por el Ministerio del Ambiente con la Cuarta Estrella de Huella de Carbono Perú, el mayor logro para las organizaciones que compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Es importante resaltar que UPN no está sola en este esfuerzo. En el Foro de Impacto Climático de Times Higher Education (2021), más de 1.000 universidades de 68 países anunciaron compromisos para lograr cero emisiones netas al 2050 (¹). Este hito valida que UPN no solo se preocupa por brindar una educación con estándares de calidad internacional, sino social y ambientalmente responsable, reafirmando su compromiso con su comunidad, la sociedad y el planeta.

El éxito logrado por UPN se debe en gran medida a la implementación de su Plan de Gestión Ambiental 2023 - 2025, denominado Campus Sostenible. Este programa permitió ejecutar una serie de iniciativas que la llevaron a contar con un 100% de grifería ahorradora, a renovar más del 99% de las luminarias por modelos ecoeficientes y a la implementación de sistemas de riego tecnificado en dos de sus campus.

A ello se añade el uso de paneles solares para reducir el consumo de energía convencional y la recuperación de alrededor de 50 toneladas de residuos reciclables el 2024.

Todas estas acciones se enmarcan también en la llamada urgente de la Unesco para que las universidades busquen ser carbono neutrales, como parte de la lucha global contra el cambio climático. En UPN, la sostenibilidad no es solo una meta, es parte de su identidad.

Sumilla UPN “Al compensar nuestra huella de carbono, reforzamos nuestro accionar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En UPN, promovemos educación en gestión ambiental que transforma consciencia en acción. Ser la primera universidad carbono neutro del Perú nos llena de orgullo, y nos impulsa a seguir liderando con acciones concretas y sostenibles”. Mercedes Cáceres, gerente de Sostenibilidad de la UPN.

Actualmente, la sostenibilidad es transversal en el modelo educativo de la universidad.

En línea con los ODS

Según The Global Risks Report 2025 del Foro Económico Mundial, los cinco principales riesgos en Latinoamérica y el Caribe para los próximos 10 años son: la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios críticos en los sistemas terrestres, la escasez de recursos naturales y la contaminación. Es decir, son de carácter ambiental.

En este contexto, queda claro que ser la primera y única universidad del Perú en alcanzar la certificación Carbono Neutro 2024 genera en UPN ciertas responsabilidades.

Sumilla UPN “Este precedente nos compromete a seguir avanzando. Nuestro siguiente paso será consolidar nuestra estrategia institucional de sostenibilidad, profundizando la eficiencia en la operación de nuestros campus y fortaleciendo la integración de la sostenibilidad en nuestro modelo educativo”. Dr. Martín Santana, rector de la UPN.

Con este logro, UPN contribuye directamente a los ODS, en particular a los objetivos 13 (Acción por el Clima) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). Además, la coloca en una posición de liderazgo en sostenibilidad dentro del sector educativo, sirviendo de ejemplo para otras instituciones que buscan implementar prácticas responsables frente al cambio climático.

Fuente: https://www.unep.org (¹)

Más información Más información, en: https://www.upn.edu.pe/noticias/somos-la-primera-universidad-carbono-neutro-2024-en-el-peru