Viajar: una de las mejores terapias para evitar el estrés

Las cifras sobre el estrés no son alentadoras en nuestro país. Un 80% de peruanos afirma que padece o ha padecido de este mal, según un estudio del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). De acuerdo a Marianela Sánchez, psicooncóloga de Oncosalud, se ha demostrado que al experimentar un estrés intenso y prolongado se puede llegar a tener problemas digestivos, infecciones virales como la gripe, dolores de cabeza, problemas para dormir, ansiedad, depresión y hasta un sistema inmunológico debilitado.



Asimismo, en el 2016 investigaciones realizadas por el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, publicadas por la revista Science, señalaron que la relación entre el cáncer y el estrés se hace cada vez más cercana. “En el caso del cáncer de próstata, en particular, se ha determinado que el estrés influye en la evolución y propagación de la enfermedad en el organismo”, detalló la revista.



La doctora Marianela Sánchez, de Oncosalud, indica al respecto que en los últimos años se han hecho investigaciones para ver la conexión entre la personalidad, el estrés y el cáncer, pero los hallazgos no siempre concuerdan. En ese sentido, precisa que el estrés junto a otros factores como el estilo de vida, la nutrición, los cambios hormonales, los estados emocionales, entre otros, forman parte de elementos precipitantes de la enfermedad oncológica y de otras enfermedades.



Viajar, un método infalible

Para mantener un estado de salud correcto y evitar futuras complicaciones, la especialista de Oncosalud recomienda a todas las personas relajarse y distraerse con el único fin de alejar el estrés. Las opciones están al alcance de la mano: realizar ejercicios entre 15 a 45 minutos diarios, practicar yoga, escuchar música, dormir al menos seis horas al día y llevar una alimentación sana.



Sin embargo, también existe un método que puede implicar todo lo anterior: viajar por unos días. En el año 2000, el prestigioso médico canadiense Mel Borins escribió el libro “Go Away Just For The Health of It” [traducido como “Vete solo por lo saludable que es”], donde señala lo siguiente: “Irse lejos contribuye a alejarse de las partes estresantes de la vida. Puede ayudar a mejorar tus perspectivas, a brindar nuevos puntos de vista y permite desarrollar nuevas estrategias de para afrontar los problemas”.



En ese sentido, el Perú, un país con destinos diversos para todos los gustos: playas, montañas y selva, lo tiene todo para darse un escape del bullicio, las largas jornadas de trabajo y el congestionamiento vehicular.



Publirreportaje