Si eres de los que cree que en tu ciudad no pasa nada, te equivocas. Solo tómate el tiempo de sentarte unos minutos en la banca de un parque y observa a tu alrededor. Como explicó alguna vez la famosa fotógrafa americana, Mary Ellen Mark: “no hay nada más interesante que la realidad”.



Y es que en la calle hay mucha inspiración. Esta es la esencia del street photography, un tipo de fotografía que sea convertido en todo un movimiento artístico y que consiste en documentar la ciudad de manera humana, sencilla y espontánea. Este movimiento ha crecido tanto que el año pasado más de 2,5 millones de fotógrafos participaron del LensCulture Street Photography Awards, el primer concurso mundial de street photography.



La mejor cámara

Para capturar una gran imagen, los fotógrafos callejeros necesitan una cámara capaz de adaptarse a cualquier situación y por ello, en muchas ocasiones recurren al uso de smartphones. Pensando en esto, la marca china Huawei desarrolló el P10 y P10 Plus, equipos diseñados para las capturar historias de la calle.



Su alianza estratégica con la icónica marca Leica le ha permitido co-crear una cámara dual con doble sensor de 20 (monocromo) y 12 (RGB) MP lo que otorga una gran calidad de imagen. Mientras que sus ajustes manuales e iluminación dinámica permiten realizar tomas a un nivel profesional. Los equipos fueron probados por reconocidos fotógrafos a nivel mundial al retratar a 100 personajes en la campaña “100 Portraits, 100 Stories”. Mira los resultados aquí.



¿Te gusto el nuevo Huawei P10 Plus? Entonces, descubre todo el universo de la familia P10 de Huawei aquí.



Publirreportaje