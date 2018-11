Vive frente al mar y sin temor a los sismos en Pacifik Ocean Tower

Sentir un sismo en Lima suele ser recurrente y preocupante, más aún cuando se suele estar pendiente de que el próximo temblor sea peor. Sin embargo, ahora es posible vivir en un lugar en el que uno quizá no se de ni cuenta de que un remesón ha sucedido. Con más de 10 años de trayectoria, Labok Grupo Inmobiliario ha creado Pacifik Ocean Tower, un proyecto de viviendas con aisladores sísmicos.



Ubicado en la avenida Bertolotto en San Miguel, este proyecto posee una tecnología para la construcción que mitiga hasta en un 80% el impacto de un movimiento sísmico. Estos aisladores soportan la base del edificio y por eso los sismos, ya sean temblores o terremotos, no se transmiten con toda su fuerza hacia la torre. En un edificio multifamiliar como Pacifik Ocean Tower –con departamentos que van desde los 33 m2 a los 94 m2– se puede vivir sin sobresaltos.



Pioneros en construcción antisísmica



Labok Grupo Inmobiliario es la primera empresa en el Perú que construyó un edificio para viviendas con esta tecnología. Se trata del Atlantik Ocean Tower que se encuentra en el malecón Bertolotto, a dos cuadras de su nuevo proyecto –Pacifik Ocean Tower–, y que se entregó en el 2015.



Una muestra de lo bien que funcionan los aisladores sísmicos alrededor del mundo, fueron los terremotos de Chile (de 8.8 grados en febrero del 2010) y Japón (de 9.0 grados en marzo del 2011), donde las edificaciones con este tipo de tecnología tuvieron mayor resistencia frente a los movimientos telúricos.



“Para que el sistema de aisladores funcione tenemos que separarnos hasta 60 centímetros del edificio vecino para que el movimiento de este durante un sismo no nos afecte”, explica Héctor Chávez, arquitecto del proyecto. Labok tomó la decisión de construir así para diferenciarse en el mercado pero a la vez mantener precios competitivos. Al encargarse de todo el proceso, desde la compra de terrenos, el diseño del proyecto, la venta inmobiliaria y la construcción, la compañía encuentra la forma de manejar los costos y seguir teniendo una oferta atractiva al público.



Vivir en un edificio con aisladores sísmicos no solo trae tranquilidad a sus ocupantes: también asegura que la propiedad no tenga un mayor deterioro y eleve su valor con los años por si uno decide vender o alquilar.



Además de contar con una salida rápida hacia el circuito de la Costa Verde, la avenida Brasil o la avenida del Ejército, Pacifik Ocean Tower tendrá una vista completa del mar de Lima, desde La Punta hasta Chorrillos. En su último piso, este panorama llega a ser de fotografia.



En el último piso del edificio se encontrarán también las áreas comunes para uso de todos los residentes: la piscina, la zona de parrillas y salón de juegos. Además el proyecto tendrá un amplio gimnasio con sauna, sala de coworking, sala de cine y zonas de recreación para niños. La intención es que el propietario sepa que su vivienda no se reduce a los metros de su departamento sino que va más allá. Pacifik Ocean Tower rompe con esos límites.



