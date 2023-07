En el corazón del Valle Sagrado en Cusco, existen comunidades en las que aún se preservan muchas costumbres y tradiciones ancestrales como la textilería, los rituales y las actividades agrícolas. Una de ellas es Huilloc, la comunidad que ha visto crecer a Yovana Medina Quispe. Una joven que pasó su infancia pasteando ovejas junto a su mamá, pero quien -a pesar de que tenía muchas responsabilidades en casa- nunca renunció al sueño de estudiar. Ella encontró una rutina y supo distribuir su tiempo entre cuidar a los animales, ayudar a su padre en el cultivo e ir a la escuela.

“Siempre he sido una estudiante muy responsable que cumple con sus deberes a tiempo. Aunque eso generaba que mis compañeros a veces me insultaran. Ellos decían que yo no hacía nada más que estudiar y por eso me iba bien, pero no era cierto yo hacía muchas cosas en mi casa. Escucharlos me daba un poco de miedo, pero seguía estudiando porque mi mamá me decía que no debía hacerles caso”, cuenta Yovana.

De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), el Perú tiene una tasa de deserción escolar del 6.3%. Y aunque en las últimas décadas el nivel educativo de las niñas ha mejorado, la desigualdad aún es notoria, pues la deserción en las mujeres (10.2%) es mayor frente a los varones (8.4%), según ESCALE. Por eso, resulta clave que en las comunidades del país se pueda concientizar sobre la importancia de que los niños, niñas y adolescentes del Perú no abandonen los estudios. Y puedan encontrar un equilibrio entre su vida en el campo y su futuro profesional.

✓ TRANSFORMANDO VIDAS

La Fundación Ayuda en Acción trabaja en las comunidades de Ollantaytambo asegurando una transición exitosa desde la escuela al mercado laboral. Esto, es posible a través del fortalecimiento de habilidades blandas, que permiten que los niños, niñas y jóvenes aprendan a reconocer sus derechos, desarrollen capacidades de liderazgo y autoestima. Pero, también, con la formación de habilidades técnicas y emprendedoras, en los que reciben talleres sobre planes formativos de negocios, capacitaciones en temas de marketing, costos, entre otros. Todo ello, en un trabajo que articula los esfuerzos de padres, madres, docentes e instituciones.

Para visibilizar cómo estas capacitaciones y talleres benefician a las comunidades, la Fundación Ayuda en Acción organizó el encuentro “Jóvenes en acción”. Así, un grupo de 15 jóvenes de distintas regiones del país, entre ellos Yovana Medina, se reunieron en Lima con el objetivo de generar un intercambio de conocimiento, experiencias y testimonios. En este evento se contó con la presencia de Ileana Tapia, CEO de Sicurezza; Gabriela Vega, politóloga; y Milena Wharton, artista. Esta experiencia buscó motivar e inspirar a los y las jóvenes a que sigan aprovechando las oportunidades que desde la fundación les brindan.

✓ UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

En el caso de Yovana, gracias a las habilidades adquiridas con el tiempo, ha logrado ser presidenta de una organización de niñas, niños y adolescentes de su comunidad, la cual lleva el nombre de”Inkakunaq Yupin”, Huellas del Inka. A través de esta, ellos buscan promover el liderazgo de los jóvenes y niños de su zona.

Asimismo, es productora y conductora de un programa radial que se difunde todos los sábados a nivel provincial de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Una responsabilidad que implica que ellos salgan de su comunidad a las 4:00 a.m. para ir a la radio que está en la provincia de Urubamba. “Nosotros ahí queremos difundir nuestra identidad cultural. Queremos hacer reflexionar a las personas y así que nuestro Perú cambie. Ser unos ciudadanos unidos y que trabajemos juntos”, dice con firmeza Yovana Medina.

Asimismo, gracias a la Fundación Ayuda en Acción, han podido visibilizar la brecha de género que aún existe en las zonas rurales del país y están buscando hacer un cambio. “Nosotros hemos hablado con los presidentes de las comunidades. Hemos dicho que toda mujer y que las niñas también tienen la oportunidad de participar o expresarse, ya que en las asambleas de nuestras comunidades no quieren que vayan las mujeres, solo quieren que participen los varones. Pero con la ayuda de la fundación nosotros hemos solicitado para que todos tengamos los mismos derechos”, agrega Yovana.

Al igual que ella, hay muchos jóvenes en el país que si les brindan la oportunidad pueden alcanzar sus objetivos. Si quieres conocer más sobre la historia de superación de Yovana Medina y apoyar a que la Fundación Ayuda en Acción pueda darle la oportunidad a más niños, niñas y adolescentes ingresa aquí: https://ayudaenaccion.org.pe/la-oportunidad-peru-mec/