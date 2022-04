El mercado de ropa y accesorios de lujo de segundo uso crece significativamente en el mundo. De acuerdo con la consultora estadounidense The Boston Consulting Group, este sector mueve US$ 31 billones y crece cuatro veces más rápido que el mercado global de productos nuevos. En el Perú, se estima que existen US$ 300 millones en prendas y joyas usadas que esperan revenderse.

Este auge indiscutible ha dado lugar a Zafiro Store , el primer marketplace del país enfocado en la comercialización digital, ágil y segura de artículos de lujo de segunda mano. Un negocio que desde el 2020 ha generado US$ 110.000 de ingresos acumulados y que, en un par de años, alcanzaría los US$ 3 millones.

La idea de negocio

Giancarlo Figallo es un joven peruano aficionado a los relojes de alta gama que, en un viaje a Estados Unidos, descubrió un mercado en línea en el que ofertan artículos usados de marcas afamadas, en perfecto estado y a mitad de precio: la mejor solución para quienes aspiran a obtener estos productos, pero gastando menos.

“¿Y por qué no existe algo así en el Perú?”, se preguntó Figallo, quien a su regreso fundó Zafiro Store , el primer punto de encuentro online de los amantes de la moda de lujo de segundo uso en el país. Un espacio en el que es posible comprar y vender prendas de vestir y accesorios usados, a precios accesibles.

¿Cómo comprar en el marketplace?

Grandes ventajas

Zafiro Store funciona en todo el Perú, con vendedores privados y empresas que pasan por un estricto proceso de verificación. Si los productos tienen un precio igual o mayor de US$ 300, son autenticados antes de ser entregados al comprador. Esto permite garantizar experiencias de compra y venta seguras, y el intercambio de productos originales.

Cabe destacar que el uso de esta plataforma es gratuito. Solo se cobra entre 10% y 15% de comisión por venta, según el tipo de producto. Además, los vendedores reciben asesoría integral. “Si, por ejemplo, la persona no cuenta con fotos adecuadas, nosotros le ayudamos con eso para que su producto se venda mejor”, explica José de Aubeyzon, director y consultor de este marketplace.

Arriba, izquierda: José de Aubeyzon, consultor y director. Arriba, derecha: David Zapata, cofundador. Abajo, izquierda: Giancarlo Figallo, founder. Abajo, derecha: Mariella Arana, cofundadora.

Por su parte, los compradores acceden a una amplia selección de productos de lujo en cuatro categorías: relojes, joyas, carteras y accesorios. De Aubeyzon señala que se han sumado ropa y zapatos al exclusivo catálogo.

Negocio sustentable

Una transacción en Zafiro Store permite un ahorro importante de recursos, así como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Apostar por este modelo te puede acercar a ese bolso con el que siempre soñaste, sin causar un impacto negativo en el medio ambiente. Conoce más acerca de Zafiro Store a través de su web www.zafirostore.com .

REPORTAJE PUBLICITARIO