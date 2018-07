¡Nos tomó por sorpresa! Ariana Grande ha dejado sin palabras a todos sus seguidores de Instagram y Twitter al informar que cerrará sus cuentas por un tiempo. Al parecer, las cosas se complicaron luego de que Pete Davidson le dijera adiós a las redes sociales y que no regresaría nunca más.

Todo marchaba bien entre la pareja y sus seguidores, pero solo bastó un comentario para que Davidson sea muy criticado y el más odiado de Instagram. Los fans no le perdonaron que se dirija hacia la cantante de una forma irrespetuosa y lo comenzaron a atacar.

Ante esta situación Pete decidió decirle adiós a las redes sociales y dejó un duro mensaje en Instagram antes de eliminar su cuenta.

Pete Davidson, novio de Ariana Grande, decidió eliminar su cuenta de Instagram y sus otras redes sociales para evitar las malas vibras de los fans. (Foto: Instagram)

"No, no ocurre nada malo. No, no ha pasado nada. No, no hay nada críptico sobre nada. Simplemente no quiero estar en Instagram nunca más, o en cualquier plataforma de redes sociales. Internet es un lugar malvado, y no me hace sentir bien. ¿Por qué debería pasar algún tiempo con energía negativa cuando mi vida real está jodidamente llena de luz? El hecho de que incluso tenga que decir esto prueba mi opinión. Los amo a todos, y estoy seguro de que volveré en algún momento. :) El matón de tu vecindario, Pete", se podía leer en un story que publicó y dejó en claro que no huía del Instagram por las criticas, sino por que necesitaba paz.

Por su parte Ariana Grande, también decidió que ha llegado el momento de tomarse un descanso de las redes sociales, aunque en su caso ha sido mucho menos radical, ya que, por el momento, tan sólo ha desactivado los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

yeh ! i’m prolly gonna post on der for a little while & take a breather from twitter & ig for a little. just sometimes can’t help but bump into some negative shit that really can bum u out and it’s not worth it honestly. promised i’d always tell you. i love u sm ! be well & happy — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de julio de 2018

"Probablemente publique ahí por un tiempo y me tome un pequeño respiro de Twitter e Instagram. A veces no puedo evitar encontrarme con alguna mierda negativa que realmente puede hacerte daño y realmente no merece la pena, honestamente. Prometí que siempre os lo diría. ¡Os amo, me encuentro bien y feliz!", comunicaba Ariana a un fan que se había percatado de su vuelta a Snapchat.

No cabe duda de que Ariana Grande se siente harta de la presión por los comentarios y críticas que reciben los artistas, así que decidió por el momento descansar y disfrutar de la vida junto a su novio Pete Davidson.