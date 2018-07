Este video de Facebook, el cual es muy triste, se hizo viral en todas las redes sociales luego de que nos muestre el sufrimiento que un pequeño loro tiene al ver que su 'amigo', con el que se había criado desde pequeño, había fallecido. Sus lágrimas y gritos hicieron que los usuarios se conmuevan.

El trágico material muestra el duelo de las aves por un amigo. A picotazos, este periquito australiano parece querer reanimar a su compañero, pero no se da cuenta que todo esfuerzo que este realice será en vano.

El dueño de las aves trata de envolver al pájaro en un papel, seguramente para llevárselo y enterrarlo, pero la otra ave se lo impide. Incluso, este animalito se trepa para poder alcanzar a su amigo.

El vídeo ha atraído a casi 900 mil usuarios a Facebook, y la publicación se ha inundado con comentarios que piden a los propietarios reemplazar a su amigo con un nuevo compañero para que este deje de sufrir.

→ Así comentaron los usuarios en las redes sociales

“El pequeño amigo está molesto y parece que no quiere que el hombre tome a su amigo”, comentó un internauta en Facebook pidiendo que por favor ya no hagan sufrir más a este loro que no puede evitar sufrir por su 'hermano'.

“Como propietario de un ave, puedo confirmar que los loros son algunos de los animales más emocionales que he visto”, agregó otro usuario que también afirmó que derramó lágrimas tras ver este video de Facebook.

¿Crees tú que los animalitos son capaces de sentir la pérdida de un ser querido y con el que siempre se criaron? Danos tu opinión.