Su emotivo tributo se convirtió en una sensación viral en Facebook. El pasado 21 de julio, una mujer en Brasil llamada Sheila Soares publicó un increíble video en el que se ve a su hijo mayor Rafael mostrándole a su otro hijo Erick la sorpresa que le tenía deparada, una que le hizo esbozar la más grande de las sonrisas.

Y es que el joven decidió rendirle un asombroso homenaje a su hermano menor con síndrome de Down tatuándose su rostro en el brazo izquierdo, a manera de ejemplificar su lucha diaria frente a la discriminación social. La respuesta de Erick, quien no pudo ocultar su asombro, fue de amor puro y abrazó fuertemente a Rafael para agradecerle por tan bello gesto.

En el arte corporal que eligió para representar lo orgullos que está de Erick, a lado de su retrato se aprecia también el de un león, que representa la fortaleza, el valor, la nobleza, los valores, características que según explica el protagonista de este tierno video viral de Facebook representan a la perfección a su hermano menor.

Este tierno gesto que se hizo viral en Facebook fue suficiente para que los hermanos se convirtieran en celebridades en Brasil, llegando a ser invitados en varios programas de televisión como el que conduce Ana Furtado en TV Globo, donde compartieron con ella y su audiencia su emotiva historia.

Facebook viral

La madre de ambos grabó y publicó este video de hermandad genuina que se convirtió en tendencia en Facebook, que tiene más de 421 mil reproducciones hasta el momento. Algunos usuarios de la citada red social señalan que las imágenes los conmovieron hasta las lágrimas; sin embargo, otros acusan a la mujer de querer sacar sus “cinco minutos de fama”.

Sin embargo, la progenitora de los protagonistas de este emotivo video viral de Facebook se pronunció al respecto y negó que intente aprovechar el alcance que ha tenido el material que compartió, acreditando y agradeciendo a Dios por el impacto que generó el gesto de hermandad desplegado por sus hijos.

“Mis queridos amigos, cuando publiqué este video juro que no sabía que iba a ser tan compartido. Les confieso que aún estoy asustada y que he recibido muchos mensajes de afecto felicitándome las 24 horas del día… pero todo esto no es por RAFAEL, ni ERICK ni ELEN ni yo… ESTO ES GRACIAS A DIOS”, publicó la mujer en Facebook.

“Porque él es la causa del éxito de este video ya que, contrario a lo que muchos piensan, nunca he tenido las cosas fáciles en la vida. Solo nosotros, Dios y nuestros amigos más cercanos saben bien lo que hemos tenido que invertir para que Erick esté aquí con nosotros”, añadió la madre de los jóvenes.

“Han sido muchas batallas, aprobaciones, peleas, derrotas, triunfos pero nunca me rendí con mis hijos (porque los hice yo misma). Y gané. ¿Saben por qué? Por Dios EXISTE. SÍ, solo hay que tener FE, PERSEVERANCIA y creer que algún día todo se resolverá. Les juro que mi intención al publicar este video era mostrarle uno más de sus episodios fraternales, pero salió todo esto… Quiero agradecerles a todos ustedes desde el fondo de mi corazón”, finalizó su publicación de Facebook.