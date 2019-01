Solo han pasado 9 días de este nuevo año y ya tenemos el primer viral del 2019. Un niño de Chile al borde del llanto, un ave muerta y un perro demasiado travieso son los protagonistas de ‘Chimuelo’, un video que ha causado todo tipo de reacciones en Twitter, Facebook, YouTube y que hoy está dando la vuelta al mundo, le han creado un réquiem propio y hasta las grandes marcas lo están mencionando en su publicidad, ¿de qué se trata y por qué es todo un furor?

La grabación compartida en redes sociales da cuenta de un trágico momento: un pequeño tiene que despedir a su fiel compañero y decide enterrarlo en el patio de su casa. Mientras interpreta una canción para su amigo va cavando el hueco donde lo pondrá. Tras algunos segundos decide colocarlo ahí y antes de ponerle la tierra encima aparece el can que se lo lleva en su hocico. Es ahí donde el caos reina y todos quieren saber cuál es el fin de la historia.

"Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado", se escucha decir a ‘Renato’ en el video mientras tiene en sus manos a su pajarito.

La situación expuesta en Facebook por un familiar rápidamente se viralizó y dividió a miles. Algunos estallaron de risa, mientras que otros derramaron lágrimas ante tan triste escena. Pero todo no quedó ahí pues un segundo video permite ver cómo el infante logra recuperar el cadáver que permanecía en el hocico de su perro. Lo saca, pero en pésimas condiciones y decide ahora sí darle cristiana sepultura no sin antes pedir disculpas por “los pequeños inconvenientes”. Cada movimiento fue grabado por su hermano desde su celular.

“Está con un poco de baba pero por fin va a descansar en paz. Adiós ‘Chimuelo’, siempre te amamos”, es la frase con la que se cierra esta trágica despedida que no solo ha sido tendencia en Chile, sino en diversos países de Latinoamérica como México, Colombia, Perú, donde la historia del ave, el perro y el niño ha dado pie a memes, parodias, el pedido de creación de la reacción ‘me enchimuela’ en Facebook y hasta mensajes usados en publicidad.

De las redes sociales a la pantalla

Tras la viralización del video, el protagonista de la grabación fue entrevistado por ’24 Horas’ de Chile y contó que el ave murió de un ataque al corazón. Además, este nació con una deformidad genética por lo que no le crecieron las alas y su nombre salió de la película ‘Entrenando a mi dragón’ donde había uno llamado ‘Chimuelo’ que tampoco podía volar.



Antes de conocerse los detalles de la vida del pájaro, la cantante chilena radicada en México, Valeria Cox, creó un emotivo réquiem. "Vuela alto Chimuelo. Mi homenaje desde México", dijo. Este se compartió miles de veces en redes sociales y lo compararon con el "Candle in the Wind" de Elton John durante el funeral de Lady Di.



‘Chimuelo’ como arma de publicidad

Tras hacerse público el clip, no solo aparecieron lo memes y bromas en Internet, sino que varias empresas de Chile también se rieron del viral y usaron el nombre de 'Chimuelo' para acercarse más a sus seguidores en las redes sociales y darse un poco de publicidad o hacer un llamado para tomar conciencia sobre los animales.