DeleteFacebook: El boicot contra la red social tras escándalo

Un escándalo rodea a la red social más grande del mundo. Facebook y la consultora Cambridge Analytica se han visto implicadas en la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios. Esto ha indignado al mundo logrando que el hastag #DeleteFacebook se posicione a nivel global como "Trending Topic" (TT) en Twitter.

#DeleteFacebook --que significa "Borrar Facebook" en inglés-- se ha posicionado en otra red social, Twitter. La indignación se apoderó de miles de usuarios de Estados Unidos, desde que la noticia estallara este lunes. La "onda revolucionaria" ha llegado a otros países como España o México.

Como recordamos, en Facebook los usuarios colocan datos como el nombre, edad, ubicación, preferencias de todo tipo e incluso aquello que le disgusta. Con los años la red social se volvió una herramienta sofisticada de la segmentación de datos. Podría ser similar a una encuesta, quizás la más larga que se haya resuelto en el mundo.

Cambridge Analytica se hizo con la data --recogida forma gratuita y voluntaria-- de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento para este uso particular. Con esta información habría creado un programa destinado a prever e influir en el voto de los electores, afirma una investigación realizada por los diarios "The New York Times" y "The Observer" (la edición dominical del diario británico The Guardian).

El representante de Facebook está siendo citado por el parlamento británico, mientras que la ONU ve la necesidad de impulsar un gran debate entre Gobiernos, empresas y usuarios de internet para llegar a acuerdos sobre el uso de datos personales.

Según dijo a la BBC Paul Bernal, profesor de Tecnología de la Información. Propiedad Intelectual y Ley de Medios en la Facultad de Derecho de la Universidad de East Anglia, la única solución parece ser "dejar Facebook".

"El incentivo que Facebook tendrá para proteger a la gente más solo vendrá si la gente comienza a irse. Actualmente tiene muy pocos incentivos para cambiar", dijo el experto.

Sin embargo, el Dr. Bernal reconoce que es poco probable que muchos renuncien, especialmente aquellos que ven a Facebook como "parte de la infraestructura de sus vidas", bien sea por cuestiones laborales o meramente sociales.