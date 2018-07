Chloe Robson, una joven que desde los 7 años de edad sufría de acoso escolar fue acompañada por cientos de motociclistas a su fiesta de promoción en Reino Unido. La idea fue de su tío y logró tener una entrada impactante en este último compromiso frente a sus amigos y compañeros de escuela. Las fotos y videos fueron compartidos en Facebook y YouTube.

“Fue una gran sorpresa oír los motores y que aparecieran los moteros. No esperaba que vinieran tantos, pero me dieron apoyo y confianza. Fue un momento indescriptible, todas mis amigas vinieron a decirme: '¡guau, vaya entrada!'" contó la joven de 16 años de edad a Daily Mail.

La idea fue de su tío Grant Robson, quien acudió a ella el pasado 28 de junio junto a otros 126 motociclistas de la banda “North East Bikers Against Bullies”, quienes se ocuparon de escoltarla hasta la fiesta. Grabaron video y tomaron fotos que luego compartieron en Facebook sobre esta singular entrada.

Los “North East Bikers Against Bullies” son un grupo que usualmente aparecen para dar confianza a niños y adolescentes que son víctimas de acoso escolar. Ellos tienen una página de Facebook en la que compartieron el gesto que tuvieron con Chloe Robson.

“El acoso escolar tuvo un mal efecto, me hizo sentir sola y marginada. No tenía a nadie con quien hablar sobre ello y me preocupaba que si decía algo, me lo devolverían”, contó la protagonista del video de YouTube y las fotos de Facebook.