Facebook: Los 7 creadores de contenidos que recomienda la red social

Muchos 'youtubers' han vuelto la mirada a Facebook, ya que la red social ahora hace una fuerte apuesta por los creadores de contenido. Así le hará frente a la fuerte competencia de Google. Como parte de este giro, Facebook recomienda a algunos de sus mejores exponentes.

"Facebook for Creators es una comunidad para las personas que crean videos y comparten su pasión con los demás. Cada mes, publicaremos un resumen de algunos de nuestros videos favoritos (no solo virales)", aclara la red social en su página.

Por ello entre sus cuatro recomendaciones de la semana, Facebook apuesta en esta oportunidad por creadores de contenidos graciosos. Es así que las primeras en su lista son "Las Kardachas", una parodia protagonizada por Katrina, Keysi y Katya. Ellas "son tres hermanas hispanohablantes que encuentran aventuras divertidas en la vida cotidiana y se topan con algunas sorpresas en el camino", reseña Facebook.

Otro espacio que Facebook tiene en cuenta es "Damm Millenials", donde todos los videos respiran un aire de nostalgia noventera. "Damon y Jo son dos chicos de los 90 que sencillamente no quieren olvidar esa época. Toma un Chupa Chup y siéntate en un sofá inflable para verlos recordar la maravillosa época de los Tamagotchis", señala la red social.

Si tu onda no es nostálgica, también puedes aterrizar por la página de Facebook "New York's Got Talent". Un cazatalentos apuesta a todo en Nueva York. "Cada video consiste en una extensa entrevista entre Nico y algún neoyorquino talentoso, cuyas aptitudes pueden incluir desde ser músico del metro hasta artista jugador de golf o incluso algo más extravagante", detalla Facebook.

El último de la lista es "The Gabbie Show", se trata de un espacio de Facebook dedicado a manejar las emociones con una saludable cuota de humor. "Gabbie Hanna te puede ayudar a convertirte en la persona equilibrada, feliz, saludable y exitosa que aspiras ser, y no teme quedar en ridículo mientras lo hace", dice la red social sobre esta página.



Los últimos tres recomendados de Facebook, están fuera de esta página, se encuentran en la introducción que hace Facebook Creators a sus nuevos integrantes. Se trata de "Wuz Good", "Massy Arias" y "Jay Mendoza". Algunos de ellos ya contaban con un espacio en YouTube, pero hoy ven en Facebook algo más que un 'fanpage'.