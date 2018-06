Facebook: Las 7 patentes que te animarían a dejar la red social

Facebook ha dejado de ser el mejor garante de la privacidad, tras los escándalos sobre filtración de datos que ha protagonizado este año. Desde el 2012, la red social ha presentado varias solicitudes de patente y muchas de ellas son para obtener aún más información de sus usuarios.

Según informa "The New York Times", estas son siete de las patentes que Facebook aún no desarrolla:

1. Analizar tus relaciones.- Facebook ya tiene una forma de saber sobre las relaciones de sus usuarios, eso se puede ver a la hora de crear un perfil.

Pero esto no siempre refleja la realidad, por ello la red social tiene la patente US20150356180A1 atribuida a Ismael Onur, pero asignada a Facebook en 2014. Se trata de un sistema de análisis predictivo que en base a interacciones, visitas de perfiles, número de personas en una foto o el porcentaje de amistades del género opuesto podría asegurar que el usuario se encuentra o no en una relación.



2. Clasificar tu personalidad.- Facebook tiene asignada la patente número US9740752B2 que fue registrada en 2016 por Michael Nowak y Dean Eckles. Esta propone usar las publicaciones y mensajes de los usuarios para clasificarlos según sus rasgos de personalidad. Con ello, la red social buscaría implementar una nueva estrategia de avisaje, así pondría los anuncios con mayor empatía.



3. Predecir tu futuro.- Facebook tiene asignada la patente US20120016817A1 (atribuida a Alex Smith y David Braginsky), esta describe cómo puede usarse los datos que botan las interacciones, las transacciones y la geolocalización para predecir eventos futuros. Así la red social sería capaz de saber cuando estaría por ocurrir un nacimiento, matrimonio, graduación e incluso la muerte. Con ello podrían personalizar aún más los anuncios.



4. Usar tu cámara.- Como si se tratara del mayor espía, Facebook tiene una patente que propone un sistema de análisis que con datos como el estado del lente o la marca de la cámara con la que los usuarios tomas fotografías que suben a la red social se pueda "descubrir" afinidad entre usuarios.

Se trata de la patente US8472662B2 solicitada por Daniel Muriello, Stephen Charles Heise y Jie Chen. Con ella Facebook podría sugerir etiquetas, amistades e incluso eventos de forma más acertada.



5. Escuchar tu entorno.- Facebook querría usar el micrófono de los smartphones de sus usuarios para "espiar" cuando ven programas de televisión, así lo detalla la patente US20170195435A1 (atribuida a Ramesh Rangarajan Sarukkai). Con ello la compañía podría saber también si los anuncios se silencian no, establecer gustos y patrones de conducta.



6. Rastrear rutinas.- De la mano con el resto de patentes ya descritas, Facebook también quiere detallar la rutina de sus usuarios. Ello lo detalla en la patente US20160316341A1, registrada por Andrea Vaccari, Gabriel Grisè, Mayank Lahiri en 2013. Según esto, la compañía busca hacer un seguimiento de la rutina semanal de sus usuarios y geolocalización para establecer domicilios.



7. Analizar hábitos.- Como cereza del pastel, la patente US9369983B2 (de 2012) fue asignada a Facebook para cruzar la información de la ubicación del teléfono de sus usuarios. Con ello la red social podría saber con quién socializa con mayor frecuencia cada usuario. Además propone establecer cuántas horas duermen sus usuarios sabiendo el momento en que el dispositivo ha parado de moverse en un punto determinado.