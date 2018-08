Facebook: el 90% de personas falla este test de ortografía en su primer intento, ¿podrás tú?

Ha llegado el momento de probar tus conocimientos sobre ortografía. Muchas veces hemos visto que algunas páginas web o lecturas tienen algunos errores garrafales, motivo por el cuál en Facebook apareció un test que ha puesto 'de pies a cabeza' a todos los usuarios en las redes sociales.

Si crees que eres una persona muy sabionda sobre ortografía, este test es para ti y es que no todos en Internet conocen (aunque deberían de) la diferencia entre "haya o halla" o de "has", "haz" o "as", así que optamos por crear esta prueba para que aprendas cada día un poco más.

Y es así pues, que hay personas en el mundo que no consiguen aprobar completamente este examen. Un 90% de las mismas han caído en al menos una de las preguntas que te haremos a continuación así que si te sientes alguien que

Si conseguiste obtener 10 puntos en la prueba, tenemos que decirte que perteneces a ese 10% de personas que consiguieron pasar el test de ortografía sin ninguna falla. Ojo, no vale volver a intentar. Toma esto como una ayuda para hacer crecer más tus conocimientos.

