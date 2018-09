La curiosa escena captada en video por la cámara de seguridad de una concurrida calle se hizo viral tras su publicación en Facebook. En algunas horas, el material superó el millón de reproducciones y las 7500 reacciones. A continuación, la historia detrás del clip.

Todo inicia cuando una mujer llega acompañada de su perro a un establecimiento en el que no está permitido el ingreso de animales. Esto la obliga a dejarlo afuera amarrándolo a lo que ella creyó era un poste.

Sin embargo, ella nunca imaginó que el can terminaría huyendo del lugar, según parece, tras ver algo que lo asustó mucho. Y es que fue muy tarde cuando se dio cuenta de que no lo había sujetado a un poste, sino a un anuncio publicitario que no tenía el peso necesario como para detenerlo.

Todo terminó en una gran persecución bajo la lluvia y con varios testigos incrédulos ante la singular escena que causaría furor tras publicarse en Facebook.

El hecho generó las carcajadas de miles de usuarios, quienes no dudaron en compartir curiosos comentarios en la publicación que se ubicó entre lo más visto de la plataforma.

"Ese soy yo cuando me dicen cómo debo vivir mi vida", "lo curioso es que al perro le asustó el anuncio que se movía, y nunca llegó a darse cuenta de que al correr esto no iba a parar" o "la compañía debería recompensar al perro por la publicidad gratuita", fueron algunos de los mensajes dejados en Facebook, los cuales superaron rápidamente los 12 mil.