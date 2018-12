Durante las fiestas de fin de año muchas familias se reúnen para compartir y disfrutar de momentos únicos, pero hay personas que viven lejos y no les alcanza el dinero para viajar y esto fue lo que le pasó a Julissa Cuevas, una estudiante universitaria que fue sorprendida por sus amigos con unos pasajes de avión. Su historia se ha vuelto viral en Facebook.

Cuevas, lleva viviendo dos años lejos de casa, ella estudia en la universidad de Pennsylvaia y además, trabaja para mantenerse y por segundo año consecutivo no logró juntar el dinero suficiente para viajar y pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

Sus amigos del trabajo sabían que no volvería a viajar, así que ellos decidieron darle una gran sorpresa para que pueda estar junto a su familia. Entre todos se organizaron para recolectar el dinero suficiente para los pasajes de avión y darle una emotiva sorpresa. El video del momento se ha vuelto viral en Facebook.

“¡Oh no lo puedo creer!”, dice Cuevas en el video de Facebook. Ella rompe en llanto al ver que en sus manos tiene los pasajes de avión para viajar a California y visitar a sus familiares. Sus amigos no pueden con la emoción y corren abrazarla para decirle cuanto la quieren.

“Decidí irme a estudiar a Pennsylvania… a casi 3 mil kilómetros de casa. Todos los años me digo que guardaré suficiente dinero para ir a casa, pero es difícil por los gastos mensuales”, escribió en su Facebook.

“Eso ha complicado mis planes y no he ido a casa en casi dos años. He estado trabajando en el comedor de la universidad desde mi segundo año, jamás pensé que estaría rodeada de personas tan maravillosas. Hoy, me sorprendieron con pasajes a California. Sí, estas magníficas personas se aseguraron que me fuera a casa para las fiestas. Me siento muy bendecida. Son maravillosos y no podría haber pedido una mejor familia. ¡Gracias a todos los que ayudaron!”.

El video viral de Facebook, ya cuenta con más de dos mil me gusta y cerca de 80 mil reproducciones. Entre los comentarios de sus amigos se lee mensajes tiernos y felicitándola porque será el mejor cierre de año.