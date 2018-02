¿Alguna vez pensaste que los sonidos pueden verse? Melissa S. McCracken es capaz de hacerlo y utiliza esta curiosa facultad para pintar las más increíbles obras de arte. Ella muestra su trabajo a través de Facebook.



La sinestesia es un fenómeno por el cual algunas personas son capaces de percibir algunas cosas con un sentido que no es e usual. En el caso de la artista que publica su obra en Facebook, por ejemplo, ella es capaz de percibir la música con colores y formas, y eso es lo que usa de inspiración para sus lienzos.



“Hasta que cumplí 15 años pensé que todos constantemente pueden ver colores. Colores en libros, colores en fórmulas matemáticas, colores en conciertos. Pero cuando are pregunté a mi hermano de qué color era la letra C (amarillo canario, por cierto). Me di cuenta de que mi mente no era tan normal como pensaba”, dice Melissa S. McCracken en Facebook.



En Facebook ella también explica cómo es su forma particular de sinestesia: “Básicamente, mi cerebro está cruzado. Experimento la sensación ‘incorrecta’ ante ciertos estímulos. Cada letra y número está coloreado y los días del año circulan alrededor de mi cuerpo como si tuvieran un punto fijo en el espacio. Pero el ‘mal funcionamiento cerebral’ más maravilloso de todos es ver la música que escucho. Fluye en una mezcla de matices, texturas y movimientos, cambiando como si fuera un elemento vital e intencional de cada canción. Tener sinestesia no distrae ni desorienta. Agrega una vitalidad única al mundo que experimento”, comenta en la red social.



Las obras de arte que publica Melissa S. McCracken en Facebook toman como referencia canciones como el “Hallelujah” de Jeff Buckley, “Blackbird” de The Beatles o “Life on Mars” de David Bowie. Las fotos que publica muestran obras llenas de color que transmiten fuertes sensaciones a quienes comentan las pinturas.



En una entrevista con Bradly, la joven de Misuri aseguró que la música expresiva como el funk tiene muchos colores con un efecto saturado. Además ha comentado que los sonidos de las guitarras suelen ser doradas y de formas angulosas. Y si bien la sinestesia le permite ver colores y formas en la música, ella misma no puede ver dos veces lo mismo al repetir una canción. Tampoco otros sinestésicos pueden tener la misma experiencia que ella. Mientras tanto, podemos ver en Facebook cómo se ve la música.