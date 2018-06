Facebook: Backstreet Boys dan una sorpresa de infarto a sus fans | VIDEO

Un ascensor, ese fue escenario suficiente para que los cinco integrantes de los Backstreet Boys alborotaran a sus fans en un edificio. Así se vio en un video lanzado por "Total Request Live" (TRL) en su cuenta de Facebook, para promocionar su próximo episodio en MTV.

"¿Por qué nadie me dijo que los Backstreet Boys cantaban en el ascensor? Atrápalos mañana en TRL a las 8 a. m.", dice el post que acompaña al clip de Facebook sobre el segmento “TRelevator”.

Como se ve en el video de Facebook, esta sorpresa se dio al interior de las oficinas de MTV de Time Square en Nueva York. Todo empezó con Bian Littrel solo en un ascensor. Luego el resto de sus compañeros de la recordada banda pop se fueron sumando "casualmente" en cada piso por el que pasaba el elevador.

Al principio sorprendieron a unas cuantas empleadas de la compañía, luego el ascensor empezó a sobrepasar el aforo normal y terminó por convertirse en una fiesta que aparentemente algunos trasmitieron por Facebook Live desde sus teléfonos. Cantaron tres de sus más icónicos temas musicales: “I Want It That Way”, “Everybody (Backstreet’s Back)” y “As Long As You Love Me”.

En menos de 24 horas este clip ha dado la vuelta al mundo, logrando superar los 3 millones de reproducciones en Facebook. Este viral tiene más de 27.000 reacciones y fue compartido más 63.000 de veces en la red social.