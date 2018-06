Facebook: Los Backstreet Boys tocaron "I Want It That Way" con instrumentos de juguete | VIDEO

Los Backstreet Boys están de vuelta. El famoso grupo de música pop noventera pasó la noche del jueves en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Tocaron uno de sus temas más clásicos con instrumentos de juguete y lo compartieron en Facebook.

"Mucha diversión con 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'", dice el texto que acompaña al video que publicaron los Backstreet Boys en Facebook. Un clip que se viralizó en cuestión de horas.

Como se ve en las imágenes de Facebook, la banda pop está acompañada del presentador Jimmy Fallon y el grupo The Roots. Todos tocan instrumentos de juguete y lucen trajes blancos, como en el video clip oficial de la canción interpretada: "I Want It That Way".

El clip ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas, tiene más de 11 millones reproducciones en Facebook. Más de 76.000 personas dejaron una reacción en el video que ha sido compartido más de 51.700 veces en la red social.

En esta misma semana, Los Backstreet Boys también sorprendieron a sus fans en un edificio neoyorquino al intervenir un ascensor de MTV. Cantaron "I Want It That Way" y otros clásicos de banda pop. El video también se viralizó en Facebook.