Facebook: la bebe que regaló golosinas y tapones en su primer vuelo

Lorenza tiene un año de edad y se iba de viaje a Cancún, México, junto con sus padres. Como era su primer vuelo decidieron prepararse ante cualquier eventualidad y regalaron un kit para sus vecinos de viaje. Una de las personas que los acompañó en el avión compartió la historia en Facebook.

"Al momento de abordar se me acercó un señor con una bebe, me obsequio estos dulces, y también a todos los pasajeros alrededor de él, después de leer la tarjeta que traía, me morí de amor", escribió Pao Reyes Rios al compartir tres fotos en un post de Facebook.

Como se ve en las imágenes de Facebook, el paquete que le dieron a sus vecinos contenía golosinas, tapones para los oídos y una nota. En el texto explicaban en primera persona que se trataba del primer vuelo de la bebe.

"Me llamo Lorenza y tengo un año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos. Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que su viaje sea un poco más placentero", decía el texto que acompañaba el kit que sale en la foto de Facebook.

La historia fue compartida en Facebook el pasado martes 13 de marzo, desde ese día ha sido compartida más de 60.000 veces en la red social. Más de 53 mil personas dejaron sus impresiones y otras 5 mil sus comentarios bajo el post que se viralizó.