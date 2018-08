Facebook: Fue con la camisa equivocada a sesión de fotos y el resultado se vuelve viral

"Mi hijo: #Mamá, no debí haber usado la camisa verde para las fotos. Se combinará con la pantalla verde que usaron.

Yo: ¿Usaron una pantalla verde? ¡¿Qué?! Probablemente no me percaté que lo advirtieran antes. Las fotos van a salir bien", se lee al inicio del post que se ha vuelto en todo un viral en Facebook.

Laurel Boone Hutsell colgó este mensaje en su muro de Facebook junto a unas cuantas fotografías de cuál fue el resultado de las fotos tomadas a su menor hijo en su regreso a la escuela tras las vacaciones. Y el post ya ha sido compartido cerca de 34.000 veces en las redes sociales. Lo ha visto todo el mundo... y las risas no han parado.



Porque lo que iba a ser un magnífico regreso a la escuela, con una sonrisa de oreja a oreja, se ha convertido en un viral entre los usuarios de Facebook. Todo porque el fotógrafo no se percató de un detalle: que el fondo y la camisa del menor eran del mismo color y que al momento de la edición fotográfica ambos se combinarían en uno solo.



La foto marcaba el regreso a la escuela del menor tras las vacaciones e iría en el anuario junto al retrato de sus demás compañeros. Laurel contó en su post viral de Facebook que nunca leyó ninguna advertencia que les alertara sobre qué ropa no vestir para la sesión. "Nunca me advirtieron que las fotos se tomarían sobre fondo verde".



La distraída mamá se lo tomó de la mejor forma y es que lejos de molestarse con la escuela y el fotógrafo, decidió publicar las divertidísimas fotos en su página de Facebook para recibir sugerencias sobre qué fondo elegir. La publicación tiene más de 48,000 Me gusta y ha sido compartida cerca de 34,000 veces.



"Finalmente nos hemos decidido por las bandera, le sientan bien", escribió irónicamente la madre del protagonista del divertido viral en Facebook. A partir de entonces, la compañía de fotografía a cargo del anuario de la escuela la contactó y le dijo que podían arreglarla.

"También me enviaron sus imágenes de cabeza flotante para tenerlas para siempre", dijo Laurel. "Han sido geniales trabajar con ellas. Dijeron que no habían pasado por el proceso completo de imágenes cuando me las enviaron", escribió la madre en el post que se ha convertido en todo un viral por los usuarios de Facebook.