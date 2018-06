Facebook se deshace de las reacciones personalizadas especiales

Facebook no volverá a tener un "Me enflorece" o un colorido "Me enorgullece", así lo anunció este lunes la vocera de la compañía, Lisa Stratton. La red social se quedará con sus reacciones clásicas.

Cuando un "Me gusta" no fue suficiente, Facebook trajo cinco opciones más con "Me encanta", "Me divierte", "Me asombra", "Me entristece" y "Me enoja". Estas reacciones pronto se vieron acompañadas por otras más, según las fechas festivas cercanas como el Día de la Madre, el Día del Orgullo LGTBI o Navidad.

Estas figuras se volvieron las favoritas de los usuarios de Facebook. Los mismos que se quejaron el pasado Día de la Madre al no encontrar activada la flor lila de "Me enflorece". Esto desencadenó una ola de críticas, memes e incluso la creación de eventos reclamando su regreso.

Stratton asegura que Facebook no ofrecerá "reacciones personalizadas para las principales fiestas o momentos en la cultura". En vez de ello permitirá el uso de otros elementos: stickers, mensajes especiales, marcos y fotos para fotografías de perfil

Estos nuevos elementos también estarán disponibles en Facebook Messenger e Instagram. Estas funciones no solo estarán disponibles durante el mes de la celebración, sino que todo el año.