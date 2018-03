Facebook ofrece disculpas por esta polémica interrogante a sus usuarios

Facebook tuvo que pedir perdón a los usuarios de la red social por una pregunta que ponía sobre el tapete las actitudes de la red social hacia la pedofilia. La compañía calificó de "un error" el hecho de preguntar si es aceptable que un hombre pida fotos sexuales a una niña.

"Pensando en un mundo ideal en el que usted pudiera establecer las políticas de Facebook, como manejaría usted lo siguiente: un mensaje privado en el que un hombre adulto pidiera fotos sexuales a una niña de 14 años", era la pregunta que aparecía en la red social.

Entre las opciones para responder la encuesta de la red social se incluían alternativas como "Este contenido debería estar permitido en Facebook, y no me importaría verlo"; "Este contenido debe estar permitido en Facebook pero no quiero verlo"; "Este contenido no debería estar permitido en Facebook y nadie debería poder verlo" y "No tengo preferencia sobre este tema".



Jonathan Haynes, un periodista de The Guardian, publicó una captura de la encuesta de la red social cuestionando si es que esta era una pregunta apropiada. "Este no es el tipo de tema sobre el que deberías determinar la política encuestando a tus lectores. Facebook está fuera de contacto con el mundo real", comentó.



La respuesta de Facebook llegó, curiosamente, a través de Twitter. El vicepresidente de producto de la compañía Guy Rosen calificó como "un error" haber incluido la pregunta y aseguró que este tipo de actividad es "completamente inaceptable" en la red que conecta al mundo.

Rosen indicó que las encuestas son habituales en Facebook como parte una iniciativa que busca "entender cómo la comunidad piensa acerca de cómo establecemos políticas". Sin embargo esta respuesta no parece haber sido suficiente para usuarios indignados que se han preguntado quién aprobó la consulta.