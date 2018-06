Facebook: Esposa le prohibió ir al Mundial y sus amigos se las ingeniaron para llevarlo

Javier Flores es un hincha de la selección mexicana, que durante cuatro años planificó junto seis de sus amigos llegar al Mundial Rusia 2018 para alentar al equipo de sus amores. Pero su pareja no quiso que realizara este épico viaje y ante el reto, sus amigos se las ingeniaron para que llegara de alguna manera a esta aventura. Con fotos y videos su historia se ha viralizado en Facebook.

"Ingue Su Matrishka" se llama el 'fanpage' de Facebook que creó este grupo de hinchas, aludiendo una clásica expresión mexicana. Sus experiencias son seguidas por más de 200.000 usuarios en la red social, donde la historia de Javier ha dado la vuelta al mundo.

En varias fotografías compartidas en la página de Facebook, los seis muchachos aparecen con una gigantografía en la que se ve la imagen de su compañero con una camiseta con la frase "Mi vieja no me dejó". La silueta de Javier fue impresa en tierras europeas y ha acompañado a estos jóvenes en todas sus aventuras.

"Somos 6 amigos que emprenderemos la aventura de nuestra vida para vivir la experiencia del mundial de fútbol. Nuestro reto es llegar desde México hasta Rusia en un autobús que modificamos y llamamos 'La Bendición'", dice la descripción de la página de Facebook.

Como se ve en las fotografías de Facebook, "La Bendición" es un autobús decorado con caricaturas y frases mexicanas. Este bus viajó en barco desde Tamaulipashasta Alemania. Y hasta el momento ha sido la casa y el medio de transporte principal del grupo de amigos de Javier, quien no tuvo la dicha de acompañarlos en esta singular aventura.

Según uno de los post de Facebook que estos seis mexicanos compartieron, "Javier nos salió al final con que 'no me dejó mi vieja' y no pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora. ¡La verdad es que se la está pasando chingón!".

La historia de Javier y su viaje ficticio al Mundial de Rusia 2018 es la más compartida en la página de Facebook. Tiene más de 10.000 "me gusta" y ha sido compartida más de 600 veces en la red social. Además, varias de sus publicaciones relatan que la imagen de su amigo se ha convertido en una sensación y muchas personas en los países que han visitado, pidieron una foto con el viajero ausente.

Los mexicanos llegaron el pasado 14 de junio a Rusia y se pusieron de inmediato a buscar entradas en Facebook para los tres primeros partidos que México jugará. Gracias a KIO Networks las consiguieron a tiempo, vieron el partido de su selección contra Alemania y hasta conocieron a Maluma con quien se tomaron un 'selfie'. Ahora, "La Bendición" va rumbo a Rostov, donde México enfrentará a Corea el próximo 23 de junio.

Mientras tanto, Javier sigue en México y sus amigos no pierden la esperanza de lograr que su camarada los acompañe en los siguientes partidos. Por eso crearon una petición en Change.org para ayudarlo, bajo el título "Ayuda a Javi para que su novia lo deje ir al Mundial" que busca reunir 200 firmas en favor de su amigo.

Tras el éxito de México en el Mundial, Javier habría comprado un boleto y este estaría por llegar a Rusia durante la madrugada del 20 de junio. Aún se esperan actualizaciones en la página de Facebook de "Ingue Su Matrishka".