No cabe duda que los perros son seres leales y protectores como ningún otro. No por gusto se han hecho mundialmente conocidos por ser considerados 'el mejor amigo del hombre'. Sin embargo, la lamentable escena encontrada por un conductor de reparto demuestra que no todos ven a los canes de la misma forma. Lo ocurrido se compartió en Facebook y se viralizó.

El protagonista de esta historia es Larry, un tierno labrador de 8 años que fue abandonado por su familia tras una mudanza. Él fue encontrado viviendo en un estacionamiento ubicado al otro lado de la calle en la que vivía.

El animal durmió encima de tierra por varios meses y sobrevivió comiendo alimento que algunos conductores le obsequiaban. (Foto: Love Leo Rescue)

El repartidor se enteró además de que, durante meses, Larry había estado durmiendo sobre tierra, y sobrevivía gracias a la voluntad de algunos camioneros que pasaban y que ocasionalmente le obsequiaban alimento o alguna bebida.

La notoria tristeza en el rostro del protagonista de esta historia viral de Facebook terminó por convencer al joven de crearle una cuenta en redes sociales al can. ¿El objetivo? Encontrar a alguien que pudiera ayudarlo.

"Me rompe el corazón y deseo poder ayudarlo, pero mi situación no me permite llevarlo a casa. Voy a publicar fotos de él a diario hasta que alguien de buen corazón le otorgue un hogar lleno de amor", escribió.

La página se hizo muy popular rápidamente y atrajo la atención de miles de usuarios que no pudieron evitar conmoverse con la historia de Larry. Es así que Love Leo Rescue, un centro de rescate animal ubicado en Los Ángeles decidió brindarle apoyo, pidiendo que lo trasladen hasta su local.

Tras llegar al lugar, los rescatistas dieron con una preocupante realidad: la salud de Larry corría peligro, por lo que había que actuar de inmediato. Afortunadamente, las cosas mejoraron para él, y a pesar de haber sufrido tantas decepciones, el perro se muestra resistente, amigable y permanece a la espera de encontrar una familia que le de tanto amor como él pueda dar. Su historia causó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook.

"Ha sido muy resistente, no guarda rencor y aún ama a la gente a pesar de haber sido decepcionado en el pasado. Es un perro feliz y agradecido. Él solamente quiere a alguien que cuide de él y que esté ahí para él". dijo Sasha Abelson, presidente de Love Leo Rescue.