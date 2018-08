El reciente asesinato del cantante venezolano Fabio Melanitto, quien murió este miércoles de 4 disparos en la cabeza en una aparente asalto en un barrio de México ha desconcertado a fans del recordado grupo noventero Uff!y a la farándula mexicana en general. Mensajes en apoyo a la familia del cantante abundan desde esta mañana redes sociales como Facebook y Twitter.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno, conductores del programa "Ventaneando" fueron algunos de los rostros de la pantalla chica mexicana quienes sorprendidos por la lamentable noticia, no podían creer que Fabio Melanitto había muerto.

"¡No es cierto! ¡No, no, no, estoy tan impactada que no puedo decir nada! ¡Ay qué terrible! En qué país estamos viviendo", señaló Pati Chapoy.

Mientras que Bisogno dijo conocer bien a los integrantes de la agrupación Uff! y lamentó la muerte de Melanitto, sobre todo para la hija del venezolano con la actriz Ivonne Montero.

¡Qué lástima por la niña Antonella!", dijo el conductor.

Según los primeros reportes, Fabio Melanitto fue víctima de un intento de asalto en la colonia Narvarte en dónde perdió la vida.

Fabio Melanitto, Rawy Mattar Kmei, Alexander Da Silva y José Graterol pertenecieron a la "boy band" Uff!venezolana que debutó en México a finales de los años 90, en la televisora TV Azteca.