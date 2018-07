Facebook: anciano lleva retrato de su esposa fallecida al mar y conmueve a miles

Una muestra de amor eterno se ha convertido en un viral de Facebook. Giuseppe Giordano (70 años, jubilado, padre de tres) perdió a su amada esposa hace siete años por una enfermedad. El hombre de la tercera edad lleva siempre consigo el cuadro de su esposa al mar y esta historia ha conmovido a miles.



La fotografía fue tomada y publicada en Facebook por Giogo Moffa hace unos días. El fotógrafo indica que no conocía al hombre pero muchas veces lo veía llorar abrazado al cuadro. La imagen fue captada en Nápoles, Italia.



"Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así", escribe Moffa en su cuenta personal de Facebook.



La romántica publicación de Facebook fue compartida más de 3 mil veces y cuenta con más de 6 mil reacciones. Los usuarios de la red social no estuvieron ajenos a tremenda muestra de amor que ya no se ven en estos días.

Giogo Moffa conversó con el medio italiano La Reppublica y contó que el anciano lleva todos los días el retrato de su esposa fallecida y lo coloca en el muro frente al mar. La fotografía se propagó vía Facebook.



"Como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y la soledad", agrega el fotógrafo que captó la instantánea y a subió a Facebook.



El mencionado diario indica que Giuseppe Giordano no puede vivir sin su esposa y es por eso que el anciano carga a todos lados el cuadro de su amada. "Él no puede estar sin ella y lleva esa imagen enmarcada a todos los sitios, la mantiene apretada, como la cosa más preciosa", indica el diario sobre la historia viral de Facebook.