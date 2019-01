¡De armas tomar! La actriz venezolana Gaby Espino sabe perfectamente que para interpretar un nuevo personaje se deben afrontar diversos retos y para su protagónico en la ficción estelar ‘Jugar con fuego’, ella no solo debió cortarse el cabello y cambiar de look sino que se tuvo que preparar para adoptar el dejo colombiano y sonar como una verdadera paisa. Un video en Facebook muestra cómo se logró este papel de Telemundo.

La producción también tiene como figuras principales a Carlos Ponce, Margarita Rosa de Francisco y el peruano Jason Day. Es una adaptación de la exitosa serie brasileña ‘Amores robados’ y ha sido catalogada como un “thriller seductivo lleno de deseo, pasión y traición”.

Si bien Gaby Espino se tomó un tiempo alejada de las pantallas tras protagonizar ‘Señora Acero’, ahora regresa a Telemundo para demostrar lo buena actriz que es y cómo se preparó incansablemente para sonar como una verdadera hija de Colombia.

“Me preguntaban cuál era el mayor reto en este proyecto y pienso que fue lo del acento porque me llaman de Telemundo y me dicen ‘mira mi amor nosotros queremos que seas paisa’. Es mejor costeña pues se parece más a mi acento venezolano, que tampoco es que lo tenga muy marcado”, contó en una video grabado para Facebook.



En la publicación de la cadena de televisión estadounidense, Gaby Espino agrega detalles de cómo se preparó para interpretar a ‘Camila’ y hablar a la perfección este dialecto del idioma español.



“Buscamos un intermedio y decidimos que fuera como un dejo de paisa. Fue difícil y me pusieron una coach que me ayudó muchísimo, la quiero muchísimo y le doy las gracias porque estuvo ahí conmigo al pie del cañón. Muchos del equipo, que son paisas, también me ayudaron y cada vez que yo no sabía cómo decir algo, me ayudaban”, agregó para luego demostrar lo bien que aprendió el acento animándose a hablar un poco como paisa para el video de Facebook y le llovieron las felicitaciones.

En ‘Jugar con fuego’ la historia gira en torno a un joven que enamora a varias mujeres, inclusive algunas casadas y se mete en graves problemas. En esta ocasión Fabrizio (Jason Day), es un hombre atractivo y sensual que aparece en la vida de Camila (Gaby Espino) y Martina (Margarita Rosa), quienes son muy buenas amigas y tienen pareja, además de Andrea (Laura Perico), la hija de Martina. La presencia de este seductor, quien llega desde México, pondrá de cabeza la vida de ellas, quienes viven en una próspera zona cafetera en Colombia.



‘Jugar con fuego’, serie de 10 episodios, será estrenada este martes 22 de enero en Telemundo.