Facebook: "Gary, de Chicago", el criminal que se hizo viral en los Oscar

Uno de los virales más famosos de los Oscar en Facebook también marcó a uno de sus protagonistas, quien se reveló al mundo como un ex convicto y cuyos intentos de dejar atrás la prisión han sido difíciles desde entonces.

En la edición 2017 de los premios Oscar, Jimmy Kimmel presentó un segmento que se volvió automáticamente viral en Facebook y otras redes sociales: un grupo de turistas ingresó al Teadro Dolby sin saber que iban a protagonizar uno de los momentos de la gala y que conocerían a las estrellas de Hollywood.

"Gary, de Chicago", así se presentó uno de ellos luego de que Kimmel le preguntara su nombre. Había viajado con su novia a Hollywood para hacer uno de los clásicos recorridos turísticos cuando, de pronto, se vio en medio de la gala. Se hizo un viral famoso en Facebook de inmediato.

Y es que nadie en la red social podía ignorar su simpatía. Fue él la persona a quien Denzel Washington, ordenado como ministro de la iglesia pentecostal hace años, ofició una falsa boda. Fue también el que se acercó a Nicole Kidman, Halle Berry, Meryl Streep y Octavia Spencer para darles un beso en la mano, en uno de los momentos más rememorados en Facebook.

"¿Sabes qué me dijo mi hijo hoy, hombre? Casi lloro. él dijo que está orgulloso de mi. Escuchar a tus hijos decir que están orgulloso de ti, eso significa el mundo para mi", dijo en su momento Gary Coe luego de hacerse viral en Facebook.

Sin embargo, la fama viral que adquirió también le jugó en contra. Apenas sus imágenes se hicieron conocidas en Facebook, Gary Coe fue descubierto ante la opinión pública como un ex convicto que apenas tres días antes había sido liberado de prisión, luego de haber pasado 20 años tras las rejas.

Coe fue condenado en base a la ley conocida como "de los tres strikes" y que permite imponer castigos severos siempre que el acusado tenga antecedentes. Según se supo, el antecedente de intento de violación permitió la pena de cadena perpetua por robar un perfume de US$79 dólares, que luego fue conmutada por una de 20 años. Y así fue como pudo salir para volverse viral en Facebook durante la noche del Oscar.

Hoy Gary Coe no es pareja de la misma mujer. Aseguró a "The Hollywood Reporter" que la noche del viral del Oscar, así como la muerte del hermano de su entonces pareja, "generó tensión". La súbita fama cambió su vida: "Fue horrible. Yo no pedí estar ahí. Estaba pensando en mis propios asuntos, caminando por la calle", dijo el hombre que fue tendencia en Facebook.