Facebook: oficial de policía ayuda a niño con sus tareas y se convirtió en viral

La imagen que aparece en Facebook no aparenta ser nada del otro mundo: un niño hace sus tareas sentado en la vía pública y un agente de policía se ve en el encuadre. Sin embargo, todo lo que ocurre en ese momento congelado es parte de una historia que ha conmovido a media Argentina.

La ciudad de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, es el escenario. De hecho, la foto fue tomada en pleno centro de la localidad. La persona que tomó la foto y la publicó en Facebook se llama Jairo Mío. Es un joven que hace stand up comedy, pero que esta vez no ha hecho reír a la gente, sino más bien los ha ayudado a conmoverse.

"Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas. Pero hoy saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea", señala el autor de la foto publicada en Facebook.



La publicación en Facebook termina con una frase que, probablemente, resuma mejor que cualquier otra lo que debería buscarse en la relación entre los ciudadanos y los agentes del orden: "La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas".



Sin embargo, la historia de esta publicación no ha terminado. Luego de que se hiciera conocida en Argentina y hasta diarios como Clarín relataran la historia de la curiosa imagen, uno de los protagonistas de la imagen del día en Facebook ha dado su propia (y edificante) visión de los hechos.

En apenas un par de horas, Nataniel Irigoitia (agente de policía recibido hace apenas 7 meses, con solo 20 años a cuestas) recibió una cantidad de mensajes elogiándolo por la acción que se publicó en Facebook. Y él ha respondido con un mensaje tan elocuente que ha provocado más de mil reacciones entre sus contactos.

"Bueno, qué decir... Estoy eternamente agradecido con cada persona que me ha felicitado, agradecidos por el acto que cada día debemos cumplir, por lo que somos y debemos ser: vocación a nuestra dedicación, con paciencia, amor, esto es lo que nos gusta. Y me enorgullece haber sido criado por gente honesta (familia) y encaminado en la gran escuela de formación (DEA) la cual hoy en día terminó de formar a más de una gran persona y lo sigue haciendo. Agradecido de la vida y de toda experiencia. No todo está perdido. Entre tanta maldad siempre hay un poco de bien para no perder la esperanza. ¡Buena vida para todos!", dijo en Facebook.