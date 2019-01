Giovanna Valcárcel conmueve a miles con mensaje a su padre en el momento más difícil de su vida

Acostumbrada a hacer sonreír a sus seguidores en radio, televisión y redes sociales, esta vez Giovanna Valcárcel generó otras sensaciones: preocupación, pero sobre todo solidaridad. Y fue por el último post en su fanpage público de Facebook.

La locutora radial reveló el lunes que su padre enfrenta una delicada enfermedad (cáncer a la lengua), sin embargo, ella tiene fe de que todo irá para bien. Y lo dijo con el siguiente mensaje.

"Él es mi padre, como mucha gente en este momento está pasando por una prueba muy fuerte y en esta ocasión esta prueba se llama cáncer (lengua). Tú eliges cómo afrontar tus pruebas, te tumbas a llorar, maldecir, a preguntarte un millón de veces por qué te pasó esto.... o dices bueno me tocó y me voy a curar salgo de esta sí o sí y seré positivo hasta el último día de vida (con enfermedad o no, así tienes que actuar). Así se encuentra mí papi, lee, se ríe, hace chistes y se conecta con su cuerpo pidiéndole y decretando que se recupera y está bien.... Tú decides cómo enfrentar la vida y mi gente y yo somos súper positivos... tu solo tienes que aportar felicidad a los demás y a ti mismo lo demás llega por sí solo", escribió en Facebook.

Giovanna Valcárcel tiene medio millón de seguidores en Facebook, red social en la que comparte habitualmente momentos laborales en la radio pero también junto a familiares y amigos.

Ella es una de las locutoras y actrices cómicas más carismáticas del medio local.

Tras el mensaje publicado sobre su padre, miles de seguidores de Valcárcel le expresaron su cariño y deseos de pronta recuperación.