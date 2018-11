En Facebook se ha vuelto popular la labor que realiza el movimiento ‘Buenos Aires Animal Save’. Este grupo de jóvenes se reúne casi todos los sábados en la puerta el matadero de Buenos Aires para abrazar y trasmitirles tranquilidad a los animales que están próximos a desaparecer.

Esta iniciativa nació en Canadá y se replicó en varios países. Este grupo de veganos argentinos abrazan, dan agua e incluso acarician a los animales para aliviarlos del calvario que dicen sufren antes de llegar al plato. La historia que cuentan se ha vuelto viral en Facebook y muchos usuarios felicitan su labor.

“Tratamos de ir a varios lugares y nos juntamos donde sea la vigilia. Nos ponemos en ronda y expresamos lo que es el Save: las bases de amor y respeto que tenemos y que no es contra las industrias. Luego llegan los camioneros, se estacionan y nos dejan unos minutos con los animales a los que tratamos de transmitirles tranquilidad y darles agua”, explicó Karen, una de las responsables de la organización en Buenos Aires para el diario La Nación de Argentina.

A través de su página de Facebook, la asociación comparten fotos y videos de las reuniones que realizan todos los fines de semana. Esta actividad la vienen realizando hace un poco más de un año en Buenos Aires y actualmente el grupo también tiene presencia en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Santa F, Rosario, Chivilcoy y más ciudades de Argentina.

Desde la organización enfatizan que su trabajo no es contra las personas que trabajan en esta industria. Lejos de eso, su compromiso está con los animales, con la tranquilidad que les pueden entregar incluso cuando no hay marcha atrás.

La misión de Buenos Aires Animal Save es llevada adelante por personas que han decidido ser veganos. Sin embargo, no es condición para sumarse. Todos y todas pueden ser parte de este proceso que sólo busca entregar un poco de amor y cariño a quienes no lo tienen.



Esta historia se ha vuelto muy popular en Facebook y diversas redes sociales. Los usuarios apoyan esta labor que resulta ser muy importante para dar a conocer la situación en la que los animales son trasladados o si existen irregularidades, ya que las vacas y cerdos que van al matadero no pueden estar caídos, lastimados, ni muertos por que sería ilegal su matanza.