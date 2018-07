Kaos, un pastor alemán, era considerado un héroe en Italia por haber hallado bajo los escombros, en agosto de 2016, a varios sobrevivientes de un terremoto de magnitud 6,2 en la localidad de Amatrice. Su dueño, Fabiano Ettore, encontró el cuerpo sin vida del can en su casa, tras haber sido envenenado, el último sábado. "Me han quitado lo más preciado que Dios me dio", escribió Ettore en un sentido post publicado a través de Facebook.



"Maldita persona, espero que no puedas tener paz mientras vivas [...] le has quitado un héroe a una comunidad ... sí, porque él salvó vidas, espero que nunca las necesites ... corre mi amigo, ahora está mirando hacia arriba ... en mi corazón para siempre", escribió Ettore en un post ampliamente compartido en Facebook.



De inmediato, las asociaciones protectora de los animales en Italia han denunciado el hecho a través de Facebook y han calificado a la persona que ha envenenado a Kaos como un "criminal peligroso". También, han pedido que se endurezcan las penas para aquellos que maltratan y matan animales.



"Han matado a un héroe que, junto al resto de los equipos de rescate, cavó con sus cuatro patas durante unos hechos dramáticos para encontrar sobrevivientes de un desastre", señaló Rinaldo Sidoli, portavoz de Animalisti Italiani. "Kaos salvó a humanos, y estos mismos humanos son los que le han envenenado", explicó en declaraciones recogidas por el diario español ABC.



Ilaria Fontana, política del Movimiento Cinco Estrellas, que ahora mismo gobierna en Italia junto a La Liga ha señalado a través de Facebook que "encontrarán a los responsables. Es inaceptable y aquellos que no respetan a los animales pagarán".



La policía italiana ha abierto una investigación para encontrar al responsable del envenenamiento. El hecho ha generado el repudio de los internautas que han manifestado su rechazo a través de la red social Facebook.